Суд лишил челябинца пособия после гибели его сына на СВО

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Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
Судья установил, что отец не занимался воспитанием сына Фото:

В Миассе (Челябинская область) суд лишил местного жителя единовременного пособия и страховой суммы после гибели его сына в ходе специальной военной операции (СВО). На этом настояла мать погибшего контрактника. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

«Истец Ольга С. указала, что ее сын, военнослужащий контрактной службы, погиб при выполнении задач СВО. Отец ее сына, ответчик, длительное время не занимался содержанием и воспитанием сына», — говорится в документах на сайте Миасского городского суда.

В пресс-службе суда заявили, что ответчик также не принимал мер по физическому и нравственному развитию своего погибшего сына. Все родительские обязанности исполняла единолично истец. Эти факты были установлены во время судебного разбирательства и опроса свидетелей.

В суде отметили, что права родителя, в том числе, на получение различных государственных пособий и выплат, основанных на факте родства с ребенком, не относятся к числу неотчуждаемых прав гражданина. И законом предусмотрена возможность лишения гражданина такого права в случае уклонения от выполнения им обязанностей родителя.

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В Миассе (Челябинская область) суд лишил местного жителя единовременного пособия и страховой суммы после гибели его сына в ходе специальной военной операции (СВО). На этом настояла мать погибшего контрактника. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда. «Истец Ольга С. указала, что ее сын, военнослужащий контрактной службы, погиб при выполнении задач СВО. Отец ее сына, ответчик, длительное время не занимался содержанием и воспитанием сына», — говорится в документах на сайте Миасского городского суда. В пресс-службе суда заявили, что ответчик также не принимал мер по физическому и нравственному развитию своего погибшего сына. Все родительские обязанности исполняла единолично истец. Эти факты были установлены во время судебного разбирательства и опроса свидетелей. В суде отметили, что права родителя, в том числе, на получение различных государственных пособий и выплат, основанных на факте родства с ребенком, не относятся к числу неотчуждаемых прав гражданина. И законом предусмотрена возможность лишения гражданина такого права в случае уклонения от выполнения им обязанностей родителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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