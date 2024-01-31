Суд лишил челябинца пособия после гибели его сына на СВО

31 января 2024 в 22:55 Размер текста - 17 +

Судья установил, что отец не занимался воспитанием сына Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе (Челябинская область) суд лишил местного жителя единовременного пособия и страховой суммы после гибели его сына в ходе специальной военной операции (СВО). На этом настояла мать погибшего контрактника. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда. «Истец Ольга С. указала, что ее сын, военнослужащий контрактной службы, погиб при выполнении задач СВО. Отец ее сына, ответчик, длительное время не занимался содержанием и воспитанием сына», — говорится в документах на сайте Миасского городского суда. В пресс-службе суда заявили, что ответчик также не принимал мер по физическому и нравственному развитию своего погибшего сына. Все родительские обязанности исполняла единолично истец. Эти факты были установлены во время судебного разбирательства и опроса свидетелей. В суде отметили, что права родителя, в том числе, на получение различных государственных пособий и выплат, основанных на факте родства с ребенком, не относятся к числу неотчуждаемых прав гражданина. И законом предусмотрена возможность лишения гражданина такого права в случае уклонения от выполнения им обязанностей родителя.

В Миассе (Челябинская область) суд лишил местного жителя единовременного пособия и страховой суммы после гибели его сына в ходе специальной военной операции (СВО). На этом настояла мать погибшего контрактника. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда. «Истец Ольга С. указала, что ее сын, военнослужащий контрактной службы, погиб при выполнении задач СВО. Отец ее сына, ответчик, длительное время не занимался содержанием и воспитанием сына», — говорится в документах на сайте Миасского городского суда. В пресс-службе суда заявили, что ответчик также не принимал мер по физическому и нравственному развитию своего погибшего сына. Все родительские обязанности исполняла единолично истец. Эти факты были установлены во время судебного разбирательства и опроса свидетелей. В суде отметили, что права родителя, в том числе, на получение различных государственных пособий и выплат, основанных на факте родства с ребенком, не относятся к числу неотчуждаемых прав гражданина. И законом предусмотрена возможность лишения гражданина такого права в случае уклонения от выполнения им обязанностей родителя.