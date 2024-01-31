Зеленский уволил главу департамента СБУ Семенченко

01 февраля 2024 в 01:12 Размер текста - 17 +

Зеленский уволил функционера СБУ из-за слежки за журналистами Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу департамента Службы безопасности Украины (СБУ) Романа Семенченко. Об этом говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы украинского государства. «Уволить Семенченко Романа Юрьевича с должности начальника департамента защиты национальной государственности СБУ», — отмечается в указе. По данным издания «Страна», чиновника уволили из-за слежки за журналистами. По данным руководителя проекта Дениса Бигуса (Bihus.Info), СБУ вело слежку за украинскими журналистами, которые вскрывали факты коррупции чиновников. После волны критики, сотрудник СБУ, замешанный в слежке был уволен.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу департамента Службы безопасности Украины (СБУ) Романа Семенченко. Об этом говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы украинского государства. «Уволить Семенченко Романа Юрьевича с должности начальника департамента защиты национальной государственности СБУ», — отмечается в указе. По данным издания «Страна», чиновника уволили из-за слежки за журналистами. По данным руководителя проекта Дениса Бигуса (Bihus.Info), СБУ вело слежку за украинскими журналистами, которые вскрывали факты коррупции чиновников. После волны критики, сотрудник СБУ, замешанный в слежке был уволен.