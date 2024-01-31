31 января 2024

Зеленский уволил главу департамента СБУ Семенченко

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Зеленский уволил функционера СБУ из-за слежки за журналистами Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу департамента Службы безопасности Украины (СБУ) Романа Семенченко. Об этом говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы украинского государства.

«Уволить Семенченко Романа Юрьевича с должности начальника департамента защиты национальной государственности СБУ», — отмечается в указе. По данным издания «Страна», чиновника уволили из-за слежки за журналистами.

По данным руководителя проекта Дениса Бигуса (Bihus.Info), СБУ вело слежку за украинскими журналистами, которые вскрывали факты коррупции чиновников. После волны критики, сотрудник СБУ, замешанный в слежке был уволен.

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу департамента Службы безопасности Украины (СБУ) Романа Семенченко. Об этом говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы украинского государства. «Уволить Семенченко Романа Юрьевича с должности начальника департамента защиты национальной государственности СБУ», — отмечается в указе. По данным издания «Страна», чиновника уволили из-за слежки за журналистами. По данным руководителя проекта Дениса Бигуса (Bihus.Info), СБУ вело слежку за украинскими журналистами, которые вскрывали факты коррупции чиновников. После волны критики, сотрудник СБУ, замешанный в слежке был уволен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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