31 января 2024

В Кургане прогнозируется теплый февраль

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, сосульки, угроза, оттепель, прогноз погоды, здание
Синоптик — любитель спрогнозировал теплый и снежный февраль в Кургане Фото:

В Кургане ожидается необычно теплый февраль. В первой декаде месяца температура будет выше нормы на 5-7 градусов. Об этом предупредил метеоролог-любитель Илья Винштейн на своем персональном сайте.

«Наиболее теплая погода ожидается в Кургане с 3 по 9 февраля. Днем будет от +1 до -3 градусов, ночью от -3 до -12 градусов. За первую декаду месяца выпадет до 17 мм осадков, что превышает месячную норму на 20%», — подчеркнул Винштейн.

По данным метеоролога-любителя, к началу второй декады в городе похолодает. Он добавил, что днем ожидается от -10 до -12 градусов, ночью от -17 до -21 градуса. После 13 февраля потеплеет и во второй половине месяца прогнозируется днем от -2 до -8 градусов, ночью от -9 до -17 градусов.

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В Кургане ожидается необычно теплый февраль. В первой декаде месяца температура будет выше нормы на 5-7 градусов. Об этом предупредил метеоролог-любитель Илья Винштейн на своем персональном сайте. «Наиболее теплая погода ожидается в Кургане с 3 по 9 февраля. Днем будет от +1 до -3 градусов, ночью от -3 до -12 градусов. За первую декаду месяца выпадет до 17 мм осадков, что превышает месячную норму на 20%», — подчеркнул Винштейн. По данным метеоролога-любителя, к началу второй декады в городе похолодает. Он добавил, что днем ожидается от -10 до -12 градусов, ночью от -17 до -21 градуса. После 13 февраля потеплеет и во второй половине месяца прогнозируется днем от -2 до -8 градусов, ночью от -9 до -17 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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