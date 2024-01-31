В Кургане прогнозируется теплый февраль

01 февраля 2024 в 06:04 Размер текста - 17 +

Синоптик — любитель спрогнозировал теплый и снежный февраль в Кургане Фото: Илья Московец © URA.RU В Кургане ожидается необычно теплый февраль. В первой декаде месяца температура будет выше нормы на 5-7 градусов. Об этом предупредил метеоролог-любитель Илья Винштейн на своем персональном сайте. «Наиболее теплая погода ожидается в Кургане с 3 по 9 февраля. Днем будет от +1 до -3 градусов, ночью от -3 до -12 градусов. За первую декаду месяца выпадет до 17 мм осадков, что превышает месячную норму на 20%», — подчеркнул Винштейн. По данным метеоролога-любителя, к началу второй декады в городе похолодает. Он добавил, что днем ожидается от -10 до -12 градусов, ночью от -17 до -21 градуса. После 13 февраля потеплеет и во второй половине месяца прогнозируется днем от -2 до -8 градусов, ночью от -9 до -17 градусов.

В Кургане ожидается необычно теплый февраль. В первой декаде месяца температура будет выше нормы на 5-7 градусов. Об этом предупредил метеоролог-любитель Илья Винштейн на своем персональном сайте. «Наиболее теплая погода ожидается в Кургане с 3 по 9 февраля. Днем будет от +1 до -3 градусов, ночью от -3 до -12 градусов. За первую декаду месяца выпадет до 17 мм осадков, что превышает месячную норму на 20%», — подчеркнул Винштейн. По данным метеоролога-любителя, к началу второй декады в городе похолодает. Он добавил, что днем ожидается от -10 до -12 градусов, ночью от -17 до -21 градуса. После 13 февраля потеплеет и во второй половине месяца прогнозируется днем от -2 до -8 градусов, ночью от -9 до -17 градусов.