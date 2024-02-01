Больше половины россиян недовольны выбором профессии

MyResume: только треть россиян довольна выбором своей профессии

01 февраля 2024 в 07:22 Размер текста - 17 +

Всего 36% участников опроса довольны выбором своей деятельности Фото: Илья Московец © URA.RU Больше половины опрошенных россиян недовольны выбором профессии. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом MyResume.ru. «Почти половина — 46% — россиян работают не по специальности. Однако тех, кто жалеет о полученном дипломе, еще больше — 64%», — показало исследование, содержание которого приводит « Газета.Ru ». Отмечается, что только 36% участников опроса довольны выбором своей деятельности. При этом, несмотря на неудовлетворенность своей профессией, более половины респондентов (54%) продолжают работать по специальности. Только 46% опрошенных решают поменять сферу деятельности. В сентябре 2020 года из результатов исследования сервиса «Работа.ру» и портала «Рамблер» стало известно, что более 60% россиян никогда не работали по специальности, указанной в дипломе. При этом 24% отметили, что работали в прошлом. Выяснилось, что по профессии работают только 36% россиян.

Больше половины опрошенных россиян недовольны выбором профессии. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом MyResume.ru. «Почти половина — 46% — россиян работают не по специальности. Однако тех, кто жалеет о полученном дипломе, еще больше — 64%», — показало исследование, содержание которого приводит «Газета.Ru». Отмечается, что только 36% участников опроса довольны выбором своей деятельности. При этом, несмотря на неудовлетворенность своей профессией, более половины респондентов (54%) продолжают работать по специальности. Только 46% опрошенных решают поменять сферу деятельности. В сентябре 2020 года из результатов исследования сервиса «Работа.ру» и портала «Рамблер» стало известно, что более 60% россиян никогда не работали по специальности, указанной в дипломе. При этом 24% отметили, что работали в прошлом. Выяснилось, что по профессии работают только 36% россиян.