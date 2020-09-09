Большинству россиян ни разу не пригодился диплом об образовании

По специальности работают только 36% россиян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Более 60% россиян никогда не работали по специальности, указанной в дипломе. Об этом сообщается в результатах исследования сервиса «Работа.ру» и портала «Рамблер».

«64% указали, что не работают по профессии, которую получали в училищах или вузах. 40% отметили, что вообще никогда не работали по специальности из диплома, а 24% работали в прошлом», — пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса. Выяснилось, что по специальности работают только 36% россиян.

Жители России в целом не часто меняют работу, отметили авторы исследования. 32% заявили, что всегда работали в одной компании, 29% респондентов указали, что работают на одном месте 4-5 лет. Еще 18% россиян меняют место работы один раз в 1-2 года, а 14% — каждые три года. 7% участников опроса заявили, что ищут новую работу чаще одного раза в год.

Около трети участников опроса (28%) указали, что поменяли специальность из-за маленькой зарплаты. Каждый пятый заявил, что поменял работу, так как не смог найти вакансию по предыдущей специальности, еще 13% признались, что устали от прежнего рода деятельности. По 10% участников опроса поменяли работу из-за получения нового образования или переезда. 4% похвастались, что смогли превратить в работу свое хобби.

Опрос проводился в сентябре 2020 года во всех округах РФ. В исследовании приняло участие более 4,2 тысяч пользователей портала «Рамблер» и более четырех тысяч пользователей сервиса «Работа.ру».

Ранее стало известно, что в 2020 году количество вакансии с удаленным форматом работы в России выросло в два раза. На рост сегмента удаленной работы не повлияла даже отмена самоизоляции, передает RT.