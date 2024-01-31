31 января 2024

Курганские медики спасли от смерти пациента с гангреной

© Служба новостей «URA.RU»
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Операция на позвоночнике в Сургутской клинической травматологической больнице. Сургут, операция, врач, хирург, доктор
Летальность от инфекционной гангрены составляет от 47 до 80 процентов вероятности Фото:

Врачи из ГБУ «Шадринская центральная районная больница» в Курганской области спасли пациента с гангреной от смерти. Об этом сообщает telegram-канал «Шадринск».

«Благодаря активной оперативной тактике с обширными, повторными иссечениями некротизированных тканей, антибактериальной терапии удалось не только избежать летального исхода, но и сохранить качество жизни пациента», — указано в telegram-канале. Также, по данным telegram-канала, о случае рассказала врач-уролог Анастасия Рязанова.

Пациент, как сообщил «Шадринск», страдал от инфекционной гангрены наружных органов. Ссылаясь на разные источники, telegram-канал утверждает, что вероятность смерти от такого недуга варьируется от 47 до 80 процентов. Также, подчеркивает, что без лечения и своевременного обращения к врачам человек с инфекционной гангреной умрет. «В урологическое отделение Шадринской ЦРБ за последние 25 лет с таким диагнозом обращались 12 пациентов, два случая имели летальный исход», — сообщил telegram-канал.

Ранее URA.RU писало, что курганские врачи спасли младенца с редким заболеванием. У двухмесячной малышки наблюдалось повышенное содержание окисленного гемоглобина в крови, который не способен транспортировать кислород.

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Врачи из ГБУ «Шадринская центральная районная больница» в Курганской области спасли пациента с гангреной от смерти. Об этом сообщает telegram-канал «Шадринск». «Благодаря активной оперативной тактике с обширными, повторными иссечениями некротизированных тканей, антибактериальной терапии удалось не только избежать летального исхода, но и сохранить качество жизни пациента», — указано в telegram-канале. Также, по данным telegram-канала, о случае рассказала врач-уролог Анастасия Рязанова. Пациент, как сообщил «Шадринск», страдал от инфекционной гангрены наружных органов. Ссылаясь на разные источники, telegram-канал утверждает, что вероятность смерти от такого недуга варьируется от 47 до 80 процентов. Также, подчеркивает, что без лечения и своевременного обращения к врачам человек с инфекционной гангреной умрет. «В урологическое отделение Шадринской ЦРБ за последние 25 лет с таким диагнозом обращались 12 пациентов, два случая имели летальный исход», — сообщил telegram-канал. Ранее URA.RU писало, что курганские врачи спасли младенца с редким заболеванием. У двухмесячной малышки наблюдалось повышенное содержание окисленного гемоглобина в крови, который не способен транспортировать кислород.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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