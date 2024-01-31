Курганские медики спасли от смерти пациента с гангреной

01 февраля 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

Летальность от инфекционной гангрены составляет от 47 до 80 процентов вероятности Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Врачи из ГБУ «Шадринская центральная районная больница» в Курганской области спасли пациента с гангреной от смерти. Об этом сообщает telegram-канал «Шадринск». «Благодаря активной оперативной тактике с обширными, повторными иссечениями некротизированных тканей, антибактериальной терапии удалось не только избежать летального исхода, но и сохранить качество жизни пациента», — указано в telegram-канале. Также, по данным telegram-канала, о случае рассказала врач-уролог Анастасия Рязанова. Пациент, как сообщил «Шадринск», страдал от инфекционной гангрены наружных органов. Ссылаясь на разные источники, telegram-канал утверждает, что вероятность смерти от такого недуга варьируется от 47 до 80 процентов. Также, подчеркивает, что без лечения и своевременного обращения к врачам человек с инфекционной гангреной умрет. «В урологическое отделение Шадринской ЦРБ за последние 25 лет с таким диагнозом обращались 12 пациентов, два случая имели летальный исход», — сообщил telegram-канал. Ранее URA.RU писало, что курганские врачи спасли младенца с редким заболеванием. У двухмесячной малышки наблюдалось повышенное содержание окисленного гемоглобина в крови, который не способен транспортировать кислород.

Врачи из ГБУ «Шадринская центральная районная больница» в Курганской области спасли пациента с гангреной от смерти. Об этом сообщает telegram-канал «Шадринск». «Благодаря активной оперативной тактике с обширными, повторными иссечениями некротизированных тканей, антибактериальной терапии удалось не только избежать летального исхода, но и сохранить качество жизни пациента», — указано в telegram-канале. Также, по данным telegram-канала, о случае рассказала врач-уролог Анастасия Рязанова. Пациент, как сообщил «Шадринск», страдал от инфекционной гангрены наружных органов. Ссылаясь на разные источники, telegram-канал утверждает, что вероятность смерти от такого недуга варьируется от 47 до 80 процентов. Также, подчеркивает, что без лечения и своевременного обращения к врачам человек с инфекционной гангреной умрет. «В урологическое отделение Шадринской ЦРБ за последние 25 лет с таким диагнозом обращались 12 пациентов, два случая имели летальный исход», — сообщил telegram-канал. Ранее URA.RU писало, что курганские врачи спасли младенца с редким заболеванием. У двухмесячной малышки наблюдалось повышенное содержание окисленного гемоглобина в крови, который не способен транспортировать кислород.