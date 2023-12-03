Курганские врачи предупредили о смертельной опасности для младенцев

В курганской больнице рассказали о спасении младенца с редким заболеванием

04 декабря 2023 в 14:21 Размер текста - 17 +

Вода из скважины может быть опасна для здоровья малышей (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курганские врачи спасли от смерти двухмесячную малышку, у которой развилось редкое заболевание — метгемоглобинемия (повышенное содержание окисленного гемоглобина в крови, который не способен транспортировать кислород). Родители использовали для кормления ребенка воду из скважины, что очень опасно, сообщили в Курганской областной больнице (КОКБ). Этот случай медики обсудили на конференции в КОКБ. «Состояние ребенка было крайне тяжелое — кома, общий цианоз кожи и слизистых, мышечная гипотония. При сборе анамнеза выяснилось, что ребенка перевели на искусственное вскармливание адаптированной молочной смесью, при этом разводили смесь водой из скважины (вода не исследована). Благодаря слаженным действиям медработников межрайонной больницы №6, центра медицины катастроф и областной детской клинической больницы им. Красного Креста девочке была оказана своевременная медпомощь, она полностью выздоровела», — указано в сообщении КОКБ. Из-за случаев отравления детей метгемоглобинобразующимися ядами была организована профилактическая работа с роженицами. Женщинам раздали памятки по использованию бутилированной воды для приготовления смеси. В Курганской областной больнице на конференции по разбору клинических случаев врач-педиатр Екатерина Нухова рассказала слушателям как диагностировали и лечили маленькую пациентку с этим редким заболеванием. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганские врачи спасли от смерти двухмесячную малышку, у которой развилось редкое заболевание — метгемоглобинемия (повышенное содержание окисленного гемоглобина в крови, который не способен транспортировать кислород). Родители использовали для кормления ребенка воду из скважины, что очень опасно, сообщили в Курганской областной больнице (КОКБ). Этот случай медики обсудили на конференции в КОКБ. «Состояние ребенка было крайне тяжелое — кома, общий цианоз кожи и слизистых, мышечная гипотония. При сборе анамнеза выяснилось, что ребенка перевели на искусственное вскармливание адаптированной молочной смесью, при этом разводили смесь водой из скважины (вода не исследована). Благодаря слаженным действиям медработников межрайонной больницы №6, центра медицины катастроф и областной детской клинической больницы им. Красного Креста девочке была оказана своевременная медпомощь, она полностью выздоровела», — указано в сообщении КОКБ. Из-за случаев отравления детей метгемоглобинобразующимися ядами была организована профилактическая работа с роженицами. Женщинам раздали памятки по использованию бутилированной воды для приготовления смеси. В Курганской областной больнице на конференции по разбору клинических случаев врач-педиатр Екатерина Нухова рассказала слушателям как диагностировали и лечили маленькую пациентку с этим редким заболеванием.