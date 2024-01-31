31 января 2024

Генконсул Франции Коффинье покинул Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония памяти жертв Холокоста в Синагоге. Екатеринбург, портрет, коффинье пьер-алэн
Пьер-Ален Коффинье прослужил консулом в Екатеринбурге пять лет Фото:

Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье ночью 1 февраля покинул Свердловскую область. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Полномочия Коффинье на посту закончились. У него будет преемник, чье имя не раскрывают. На прошлой неделе Коффинье организовывал прием по случаю своего отъезда», — пояснил собеседник агентства.

По его данным, дипломат в ночь на 1 февраля улетел из Кольцово в Дубай. Где он продолжит свою службу, пока не называется.

В Екатеринбурге консул запомнился тем, что в отличие от других иностранцев предпочел российскую медицину и привился вакциной «Спутник». Также уральцам дипломат запомнился своей речью на мероприятии по случаю Дня взятия Бастилии. «Среди нас нет русофобов, но вы знаете нашу позицию по решению вашего правительства „вторгнуться“ в Украину», — заявил Коффинье гостям.

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Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье ночью 1 февраля покинул Свердловскую область. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Полномочия Коффинье на посту закончились. У него будет преемник, чье имя не раскрывают. На прошлой неделе Коффинье организовывал прием по случаю своего отъезда», — пояснил собеседник агентства. По его данным, дипломат в ночь на 1 февраля улетел из Кольцово в Дубай. Где он продолжит свою службу, пока не называется. В Екатеринбурге консул запомнился тем, что в отличие от других иностранцев предпочел российскую медицину и привился вакциной «Спутник». Также уральцам дипломат запомнился своей речью на мероприятии по случаю Дня взятия Бастилии. «Среди нас нет русофобов, но вы знаете нашу позицию по решению вашего правительства „вторгнуться“ в Украину», — заявил Коффинье гостям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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