Генконсул Франции Коффинье покинул Екатеринбург

Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье ночью 1 февраля покинул Свердловскую область. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.
«Полномочия Коффинье на посту закончились. У него будет преемник, чье имя не раскрывают. На прошлой неделе Коффинье организовывал прием по случаю своего отъезда», — пояснил собеседник агентства.
По его данным, дипломат в ночь на 1 февраля улетел из Кольцово в Дубай. Где он продолжит свою службу, пока не называется.
В Екатеринбурге консул запомнился тем, что в отличие от других иностранцев предпочел российскую медицину и привился вакциной «Спутник». Также уральцам дипломат запомнился своей речью на мероприятии по случаю Дня взятия Бастилии. «Среди нас нет русофобов, но вы знаете нашу позицию по решению вашего правительства „вторгнуться“ в Украину», — заявил Коффинье гостям.
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