Политика Генконсул Франции Коффинье покинул Екатеринбург 01 февраля 2024 в 12:33 Размер текста - 17 + Пьер-Ален Коффинье прослужил консулом в Екатеринбурге пять лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье ночью 1 февраля покинул Свердловскую область. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Полномочия Коффинье на посту закончились. У него будет преемник, чье имя не раскрывают. На прошлой неделе Коффинье организовывал прием по случаю своего отъезда», — пояснил собеседник агентства. По его данным, дипломат в ночь на 1 февраля улетел из Кольцово в Дубай. Где он продолжит свою службу, пока не называется. В Екатеринбурге консул запомнился тем, что в отличие от других иностранцев предпочел российскую медицину и привился вакциной «Спутник». Также уральцам дипломат запомнился своей речью на мероприятии по случаю Дня взятия Бастилии. «Среди нас нет русофобов, но вы знаете нашу позицию по решению вашего правительства „вторгнуться“ в Украину», — заявил Коффинье гостям. Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье ночью 1 февраля покинул Свердловскую область. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Полномочия Коффинье на посту закончились. У него будет преемник, чье имя не раскрывают. На прошлой неделе Коффинье организовывал прием по случаю своего отъезда», — пояснил собеседник агентства. По его данным, дипломат в ночь на 1 февраля улетел из Кольцово в Дубай. Где он продолжит свою службу, пока не называется. В Екатеринбурге консул запомнился тем, что в отличие от других иностранцев предпочел российскую медицину и привился вакциной «Спутник». Также уральцам дипломат запомнился своей речью на мероприятии по случаю Дня взятия Бастилии. «Среди нас нет русофобов, но вы знаете нашу позицию по решению вашего правительства „вторгнуться“ в Украину», — заявил Коффинье гостям. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям