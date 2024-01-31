Челябинский оборонный завод «Полет» отгрузил первую партию ружей «Дронобой»

01 февраля 2024 в 13:41 Размер текста - 17 +

Электромагнитные ружья способны сбивать не только дроны со взрывчаткой, но и беспилотники-шпионы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский радиозавод «Полет» поставил заказчику первую партию электромагнитных ружей для борьбы с беспилотниками. Об этом 1 февраля URA.RU сообщил директор предприятия-заказчика АНО «ЦОБ 74» Геннадий Нечипоренко. «Мы видим, как часто происходят теракты с участием БПЛА на территории нашей страны, и вопрос защиты от вражеских беспилотников — один из актуальных. По поручению губернатора Алексея Текслера мы связались с радиозаводом „Полет“, где недавно освоили производство электромагнитных ружей и решили рассмотреть возможность их приобретения», — уточнил Нечипоренко. По словам Нечипоренко, «Дронобой» обнаруживает и подавляет практически все виды коммерческих беспилотников. Организация, которой он руководит, планирует закупить еще одну партию таких ружей. Комплекс «Дронобой» способен подавлять беспилотные аппараты на расстоянии до двух километров. Уже идет работа над модернизацией ружья. Будет расширен спектр частот, на которых работают обнаруживаемые им дроны. Также ружье получит возможность самостоятельно обнаруживать беспилотники, которые находятся в зоне его поражения.

Челябинский радиозавод «Полет» поставил заказчику первую партию электромагнитных ружей для борьбы с беспилотниками. Об этом 1 февраля URA.RU сообщил директор предприятия-заказчика АНО «ЦОБ 74» Геннадий Нечипоренко. «Мы видим, как часто происходят теракты с участием БПЛА на территории нашей страны, и вопрос защиты от вражеских беспилотников — один из актуальных. По поручению губернатора Алексея Текслера мы связались с радиозаводом „Полет“, где недавно освоили производство электромагнитных ружей и решили рассмотреть возможность их приобретения», — уточнил Нечипоренко. По словам Нечипоренко, «Дронобой» обнаруживает и подавляет практически все виды коммерческих беспилотников. Организация, которой он руководит, планирует закупить еще одну партию таких ружей. Комплекс «Дронобой» способен подавлять беспилотные аппараты на расстоянии до двух километров. Уже идет работа над модернизацией ружья. Будет расширен спектр частот, на которых работают обнаруживаемые им дроны. Также ружье получит возможность самостоятельно обнаруживать беспилотники, которые находятся в зоне его поражения.