31 января 2024

В Пермском крае скончался журналист Виктор Ужегов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виктору Ужегову было 68 лет Фото:

Ушел из жизни журналист Виктор Ужегов. Ему было 68 лет.

«На 69-м году жизни скончался журналист Виктор Степанович Ужегов. 22 января у него случился инсульт, а сегодня утром его не стало», — сообщается в группе информационного портала Октябрьского округа ProCHAD в соцсети «ВКонтакте».

Виктор Ужегов родился 7 октября 1955 года в Будкеево. Он со школьной скамьи писал заметки и стихи для районной газеты «Вперед». За годы работы сотрудничал с газетами «Новый день», «Звезда», «Вечерняя Пермь», редактировал приложения «Усадьба» и «Сельское Прикамье».

Виктор Ужегов
Виктор Ужегов

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Ушел из жизни журналист Виктор Ужегов. Ему было 68 лет. «На 69-м году жизни скончался журналист Виктор Степанович Ужегов. 22 января у него случился инсульт, а сегодня утром его не стало», — сообщается в группе информационного портала Октябрьского округа ProCHAD в соцсети «ВКонтакте». Виктор Ужегов родился 7 октября 1955 года в Будкеево. Он со школьной скамьи писал заметки и стихи для районной газеты «Вперед». За годы работы сотрудничал с газетами «Новый день», «Звезда», «Вечерняя Пермь», редактировал приложения «Усадьба» и «Сельское Прикамье».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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