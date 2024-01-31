Виктору Ужегову было 68 лет
Ушел из жизни журналист Виктор Ужегов. Ему было 68 лет.
«На 69-м году жизни скончался журналист Виктор Степанович Ужегов. 22 января у него случился инсульт, а сегодня утром его не стало», — сообщается в группе информационного портала Октябрьского округа ProCHAD в соцсети «ВКонтакте».
Виктор Ужегов родился 7 октября 1955 года в Будкеево. Он со школьной скамьи писал заметки и стихи для районной газеты «Вперед». За годы работы сотрудничал с газетами «Новый день», «Звезда», «Вечерняя Пермь», редактировал приложения «Усадьба» и «Сельское Прикамье».
Виктор Ужегов
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