Тюменских мужчин накормят кашей и покажут стриптиз 23 февраля

Кашей из полевой кухни накормят на тюменской набережной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В День защитника Отечества тюменских мужчин накормят кашей из полевой кухни и покажут стриптиз. А еще — дадут приз за лучшую игру в боулинге. Информация об этом размещена в социальных сетях компаний.

«На набережной 23 февраля будут действовать выставки ретроавтомобилей и военной техники, интерактивные площадки. С 12 до 15 часов заработают полевые кухни, угощая зрителей автогонок горячим чаем и кашей», — указано в афише к мероприятию «Спецоперация „Лед“».

Специальная праздничная программа будет для защитников 23 февраля в мужских клубах. Гостей ожидает тематический вечер: шоу-балет, ведущий и приватные танцы от девушек в форме.

В День защитника Отечества тюменский боулинг-ресторан подарит лучшему игроку специальный приз. А гостей весь вечер будет развлекать ведущий с конкурсами и шутками.