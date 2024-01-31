В ХМАО открылась первая школа трезвости

В ХМАО открылась школа по избавлению от алкогольной и наркотической зависимости

01 февраля 2024 в 16:45 Размер текста - 17 +

Жителям Ханты-Мансийска помогут избавиться от зависимости в школе трезвости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ханты-Мансийске в Центре помощи «Фавор» открылась первая «Школа трезвости», которая помогает жителям окружной столицы избавляться от алкогольной, наркотической или игровой зависимостей. Об этом сообщает Центр на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Школа трезвости ориентирована на лиц, имеющих зависимость, на их родственников и всех тех, кто хочет утвердиться в своих трезвых убеждениях. Школу трезвости необходимо пройти всем, потому что мы живем в этом мире и сами порой не знаем, что находимся в зависимости», — рассказал основатель центра помощи Демид Лажинцев. В новогодние праздники Ханты-Мансийск оказался на первом месте по числу людей, попавших в вытрезвитель. В столице округа в первые дни каникул в учреждение обратились 44 человека. Ранее URA.RU писало, что новогодние праздники 2024 года в ХМАО оказались более трезвыми, чем год назад. Статистику опубликовал депсоцразвития округа.

В Ханты-Мансийске в Центре помощи «Фавор» открылась первая «Школа трезвости», которая помогает жителям окружной столицы избавляться от алкогольной, наркотической или игровой зависимостей. Об этом сообщает Центр на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Школа трезвости ориентирована на лиц, имеющих зависимость, на их родственников и всех тех, кто хочет утвердиться в своих трезвых убеждениях. Школу трезвости необходимо пройти всем, потому что мы живем в этом мире и сами порой не знаем, что находимся в зависимости», — рассказал основатель центра помощи Демид Лажинцев. В новогодние праздники Ханты-Мансийск оказался на первом месте по числу людей, попавших в вытрезвитель. В столице округа в первые дни каникул в учреждение обратились 44 человека. Ранее URA.RU писало, что новогодние праздники 2024 года в ХМАО оказались более трезвыми, чем год назад. Статистику опубликовал депсоцразвития округа.