31 января 2024

В ХМАО открылась первая школа трезвости

В ХМАО открылась школа по избавлению от алкогольной и наркотической зависимости
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Челябинска, алкоголизм, надпись на стене, пьянство, граффити, зависимость, тротуарная плитка, я хочу выпить
Жителям Ханты-Мансийска помогут избавиться от зависимости в школе трезвости Фото:

В Ханты-Мансийске в Центре помощи «Фавор» открылась первая «Школа трезвости», которая помогает жителям окружной столицы избавляться от алкогольной, наркотической или игровой зависимостей. Об этом сообщает Центр на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Школа трезвости ориентирована на лиц, имеющих зависимость, на их родственников и всех тех, кто хочет утвердиться в своих трезвых убеждениях. Школу трезвости необходимо пройти всем, потому что мы живем в этом мире и сами порой не знаем, что находимся в зависимости», — рассказал основатель центра помощи Демид Лажинцев.

В новогодние праздники Ханты-Мансийск оказался на первом месте по числу людей, попавших в вытрезвитель. В столице округа в первые дни каникул в учреждение обратились 44 человека.

Ранее URA.RU писало, что новогодние праздники 2024 года в ХМАО оказались более трезвыми, чем год назад. Статистику опубликовал депсоцразвития округа.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийске в Центре помощи «Фавор» открылась первая «Школа трезвости», которая помогает жителям окружной столицы избавляться от алкогольной, наркотической или игровой зависимостей. Об этом сообщает Центр на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Школа трезвости ориентирована на лиц, имеющих зависимость, на их родственников и всех тех, кто хочет утвердиться в своих трезвых убеждениях. Школу трезвости необходимо пройти всем, потому что мы живем в этом мире и сами порой не знаем, что находимся в зависимости», — рассказал основатель центра помощи Демид Лажинцев. В новогодние праздники Ханты-Мансийск оказался на первом месте по числу людей, попавших в вытрезвитель. В столице округа в первые дни каникул в учреждение обратились 44 человека. Ранее URA.RU писало, что новогодние праздники 2024 года в ХМАО оказались более трезвыми, чем год назад. Статистику опубликовал депсоцразвития округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...