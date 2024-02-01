Челябинца задержали за домогательство к 5-летней дочери своей сожительницы

В Кунашакском районе Челябинской области 1 февраля за домогательство к 5-летней дочери своей сожительницы задержали местного жителя. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«Мать девочки застала сожителя за домогательством к своей дочери. Он попытался скрыться, но его оперативно задержали», — рассказал источник.
По данным URA.RU, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 132 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего). Согласно уголовному кодексу РФ, за подобное преступление грозит от восьми до 15 лет колонии.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
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