Челябинца задержали за домогательство к 5-летней дочери своей сожительницы

01 февраля 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

Мужчина пытался скрыться, но был оперативно задержан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кунашакском районе Челябинской области 1 февраля за домогательство к 5-летней дочери своей сожительницы задержали местного жителя. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Мать девочки застала сожителя за домогательством к своей дочери. Он попытался скрыться, но его оперативно задержали», — рассказал источник. По данным URA.RU, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 132 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего). Согласно уголовному кодексу РФ, за подобное преступление грозит от восьми до 15 лет колонии. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

В Кунашакском районе Челябинской области 1 февраля за домогательство к 5-летней дочери своей сожительницы задержали местного жителя. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Мать девочки застала сожителя за домогательством к своей дочери. Он попытался скрыться, но его оперативно задержали», — рассказал источник. По данным URA.RU, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 132 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего). Согласно уголовному кодексу РФ, за подобное преступление грозит от восьми до 15 лет колонии. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.