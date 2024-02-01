Челябинца задержали за домогательство к 5-летней дочери своей сожительницы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уголовный кодекс и наручники. Челябинск, уголовное дело, силовики, тюрьма, наказание, обвинение, преступление, правосудие, уголовный кодекс, суд, наручники, задержание
Мужчина пытался скрыться, но был оперативно задержан Фото:

В Кунашакском районе Челябинской области 1 февраля за домогательство к 5-летней дочери своей сожительницы задержали местного жителя. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Мать девочки застала сожителя за домогательством к своей дочери. Он попытался скрыться, но его оперативно задержали», — рассказал источник.

По данным URA.RU, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 132 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего). Согласно уголовному кодексу РФ, за подобное преступление грозит от восьми до 15 лет колонии.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кунашакском районе Челябинской области 1 февраля за домогательство к 5-летней дочери своей сожительницы задержали местного жителя. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Мать девочки застала сожителя за домогательством к своей дочери. Он попытался скрыться, но его оперативно задержали», — рассказал источник. По данным URA.RU, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 132 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего). Согласно уголовному кодексу РФ, за подобное преступление грозит от восьми до 15 лет колонии. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...