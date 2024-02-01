Аварийные дома довели мэрию Перми до уголовного дела

Прокуратура: в Перми возбуждено уголовное дело из-за аварийных домов
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Проспект Конституции, дом 48. Курган, аварийный дом, трещина, трещина в доме
Чиновники затягивали расселение из аварийных домов Фото:

После проверки прокуратуры Орджоникидзевского района в Перми возбуждено уголовное дело. В его основу легли материалы о том, что районные власти затягивали расселение людей из аварийных домов. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

«В ходе проверки было установлено, что органы местного самоуправления необоснованно переносили сроки расселения людей из аварийных домов. Результаты проверки были переданы в правоохранительные органы. По факту халатности чиновников возбуждено уголовное дело», — рассказали в ведомстве.

Семь многоквартирных домов признаны аварийными и должны быть расселены до конца года. Вместе с тем эти дома не были включены в программы по расселению.

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После проверки прокуратуры Орджоникидзевского района в Перми возбуждено уголовное дело. В его основу легли материалы о том, что районные власти затягивали расселение людей из аварийных домов. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. «В ходе проверки было установлено, что органы местного самоуправления необоснованно переносили сроки расселения людей из аварийных домов. Результаты проверки были переданы в правоохранительные органы. По факту халатности чиновников возбуждено уголовное дело», — рассказали в ведомстве. Семь многоквартирных домов признаны аварийными и должны быть расселены до конца года. Вместе с тем эти дома не были включены в программы по расселению.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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