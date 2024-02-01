Глава Ассоциации фармпроизводителей: РФ сэкономила 240 млн евро на онколекарстве

02 февраля 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

За счет собственного производства лекарств идет экономия бюджета РФ, отметил Виктор Дмитриев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россия смогла сэкономить 240 млн евро на препаратах для онкобольных за счет развития собственного производства. Об этом в беседе с URA.RU рассказал генеральный директор Ассоциации Российских фармпроизводителей, председатель Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения Виктор Дмитриев. Ранее на встрече со своими доверенными лицами президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уже на 75% обеспечивает сама себя жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами. Происходит это за счет собственного производства. «Сегодня мы видим, что отечественные препараты, которые вышли на рынок, ничуть не хуже импортных, а порой и лучше них. Потому что это последние разработки, более современные технологии, чем те, по которым производились препараты, которые завозятся к нам из-за рубежа. Это первое. И второе — это серьезная экономия бюджета. Мы на онкологии в 2023 году, только на отечественных препаратах, сэкономили приблизительно 240 миллионов евро. Это фактически можно новый институт построить. Потому что цены на отечественные препараты значительно ниже», — объяснил Виктор Дмитриев. При этом собеседник агентства отметил, что Россия не может производить только те препараты, которые находятся под патентной защитой. «Мы не производим те препараты, которые находятся под патентной защитой. Мы не имеем права их производить. Потому что есть патентное законодательство. Но как только патент „падает“ и у нас возникает необходимость в этом препарате, мы его, естественно, начинаем производить. Тем более сегодня есть, так называемая, программа „продукт на полку“. Это когда его можно разработать, произвести, зарегистрировать до того, как „упал“ патент. Это нужно в том случае, если оригинальный препарат по какой-то причине покинет рынок. Такая достаточно громкая история у нас была с Оземпиком, который применяется при лечении больных с диабетом. Из России уходит препарат датской компании „Ново Нордиск“. Соответственно у нас тут же появляется два новых отечественных препарата, которые и заменили этот Оземпик», — добавил Дмитриев. Ранее эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина объясняла URA.RU, что в производстве лекарств Россия зависит только от двух стран-партнеров — Китая и Индии. Именно они поставляют в РФ субстанции для производства препаратов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия смогла сэкономить 240 млн евро на препаратах для онкобольных за счет развития собственного производства. Об этом в беседе с URA.RU рассказал генеральный директор Ассоциации Российских фармпроизводителей, председатель Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения Виктор Дмитриев. Ранее на встрече со своими доверенными лицами президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уже на 75% обеспечивает сама себя жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами. Происходит это за счет собственного производства. «Сегодня мы видим, что отечественные препараты, которые вышли на рынок, ничуть не хуже импортных, а порой и лучше них. Потому что это последние разработки, более современные технологии, чем те, по которым производились препараты, которые завозятся к нам из-за рубежа. Это первое. И второе — это серьезная экономия бюджета. Мы на онкологии в 2023 году, только на отечественных препаратах, сэкономили приблизительно 240 миллионов евро. Это фактически можно новый институт построить. Потому что цены на отечественные препараты значительно ниже», — объяснил Виктор Дмитриев. При этом собеседник агентства отметил, что Россия не может производить только те препараты, которые находятся под патентной защитой. «Мы не производим те препараты, которые находятся под патентной защитой. Мы не имеем права их производить. Потому что есть патентное законодательство. Но как только патент „падает“ и у нас возникает необходимость в этом препарате, мы его, естественно, начинаем производить. Тем более сегодня есть, так называемая, программа „продукт на полку“. Это когда его можно разработать, произвести, зарегистрировать до того, как „упал“ патент. Это нужно в том случае, если оригинальный препарат по какой-то причине покинет рынок. Такая достаточно громкая история у нас была с Оземпиком, который применяется при лечении больных с диабетом. Из России уходит препарат датской компании „Ново Нордиск“. Соответственно у нас тут же появляется два новых отечественных препарата, которые и заменили этот Оземпик», — добавил Дмитриев. Ранее эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина объясняла URA.RU, что в производстве лекарств Россия зависит только от двух стран-партнеров — Китая и Индии. Именно они поставляют в РФ субстанции для производства препаратов.