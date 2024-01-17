Почему не стоит бояться дефицита лекарств

Провизор Булыгина: в РФ есть 147 аналогов препарата от повторного инфаркта

18 января 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Из-за сбоя в цепочке производства определенные лекарства могут пропасть во всем мире, считает Ирина Булыгина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Определенные препараты могут оказаться в дефиците во всем мире из-за сбоев в цепочке производства, но они всегда имеют замену. Россия же зависит в создании препаратов только от своих партнеров — Китая и Индии. Об этом в беседе с URA.RU объяснила эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина. «У нас периодически пропадает то один препарат, то второй. Когда начинаешь разбираться, оказывается, что субстанции не поставляют, потому что есть позиции, которые делает всего лишь один производитель, а он остановил свой завод на профилактику, и все. И во всем мире пропадает этот препарат, не только в России. Просчитать это заранее невозможно. Потом все опять нарабатывают. Но заменить можно абсолютно все препараты», — рассказала Ирина Булыгина. По словам провизора, есть в мире только два компонента, не имеющих аналога, но и здесь находится решение. «Сегодня в мире есть всего несколько уникальных молекул, которые заменить по прямому назначению вообще нечем. Но и тут можно подобрать пациенту схему лечения, которая будет купировать то или иное состояние. Их несколько. Если говорить конкретно про препарат „эффиент“, то у него 147 аналогов. Не дженериков (имеет то же количество и качество активного вещества, что и оригинальное средство, — прим. URA.RU), а именно аналогов. Поэтому заменить этот препарат не представляет никакого труда. Он антиагрегантный (препятствует тромбообразованию), линейка у него очень большая», — добавила Булыгина. Собеседник агентства подчеркнула, что в производстве лекарств Россия зависит только от двух дружественных стран-партнеров. «От США мы не зависим, если мы берем глобально. Мы можем зависеть только от Китая или от Индии, которые поставляют нам субстанции [для производства лекарств]», — отметила Булыгина. Как сообщил представитель Минздрава РФ, в стране снижаются объемы выпуска лекарственного препарата «эффиент». Фирма «Сервье» (официальный дистрибутор лекарства в России) уведомила своих партнеров, что поставки препарата были прекращены еще в сентябре 2023 года и планов по их возобновлению нет. Ранее, в связи с уходом с рынка РФ финской компании Orion Pharma, из аптек исчез «Метипред», назначаемый пациентам с ревматологическими заболеваниями. Сейчас также стало труднее найти транквилизаторы, российские и зарубежные препараты против эпилепсии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Определенные препараты могут оказаться в дефиците во всем мире из-за сбоев в цепочке производства, но они всегда имеют замену. Россия же зависит в создании препаратов только от своих партнеров — Китая и Индии. Об этом в беседе с URA.RU объяснила эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина. «У нас периодически пропадает то один препарат, то второй. Когда начинаешь разбираться, оказывается, что субстанции не поставляют, потому что есть позиции, которые делает всего лишь один производитель, а он остановил свой завод на профилактику, и все. И во всем мире пропадает этот препарат, не только в России. Просчитать это заранее невозможно. Потом все опять нарабатывают. Но заменить можно абсолютно все препараты», — рассказала Ирина Булыгина. По словам провизора, есть в мире только два компонента, не имеющих аналога, но и здесь находится решение. «Сегодня в мире есть всего несколько уникальных молекул, которые заменить по прямому назначению вообще нечем. Но и тут можно подобрать пациенту схему лечения, которая будет купировать то или иное состояние. Их несколько. Если говорить конкретно про препарат „эффиент“, то у него 147 аналогов. Не дженериков (имеет то же количество и качество активного вещества, что и оригинальное средство, — прим. URA.RU), а именно аналогов. Поэтому заменить этот препарат не представляет никакого труда. Он антиагрегантный (препятствует тромбообразованию), линейка у него очень большая», — добавила Булыгина. Собеседник агентства подчеркнула, что в производстве лекарств Россия зависит только от двух дружественных стран-партнеров. «От США мы не зависим, если мы берем глобально. Мы можем зависеть только от Китая или от Индии, которые поставляют нам субстанции [для производства лекарств]», — отметила Булыгина. Как сообщил представитель Минздрава РФ, в стране снижаются объемы выпуска лекарственного препарата «эффиент». Фирма «Сервье» (официальный дистрибутор лекарства в России) уведомила своих партнеров, что поставки препарата были прекращены еще в сентябре 2023 года и планов по их возобновлению нет. Ранее, в связи с уходом с рынка РФ финской компании Orion Pharma, из аптек исчез «Метипред», назначаемый пациентам с ревматологическими заболеваниями. Сейчас также стало труднее найти транквилизаторы, российские и зарубежные препараты против эпилепсии.