01 февраля 2024

Израиль согласился на прекращение огня в секторе Газа

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Ранее движение ХАМАС получило предложение о перемирии Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль согласился с предложением о прекращении огня в секторе Газа. Катар уже получил первоначальное положительное подтверждение от ХАМАС, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Маджид аль-Ансари.

«Официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид Аль-Ансари заявил, что Израиль согласился с предложением о прекращении огня в секторе Газа. У Дохи есть первоначальное положительное подтверждение от исламского движения сопротивления (ХАМАС)», — передает издание Al Jazeera.

Палестинское движение ХАМАС получило предложение о перемирии секторе Газа 30 января. Тогда лидер группировки Исмаил Хания заявил, что изучит инициативу и даст ответ.

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Израиль согласился с предложением о прекращении огня в секторе Газа. Катар уже получил первоначальное положительное подтверждение от ХАМАС, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Маджид аль-Ансари. «Официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид Аль-Ансари заявил, что Израиль согласился с предложением о прекращении огня в секторе Газа. У Дохи есть первоначальное положительное подтверждение от исламского движения сопротивления (ХАМАС)», — передает издание Al Jazeera. Палестинское движение ХАМАС получило предложение о перемирии секторе Газа 30 января. Тогда лидер группировки Исмаил Хания заявил, что изучит инициативу и даст ответ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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