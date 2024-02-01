Израиль согласился на прекращение огня в секторе Газа

Израиль согласился с предложением о прекращении огня в секторе Газа. Катар уже получил первоначальное положительное подтверждение от ХАМАС, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Маджид аль-Ансари.
«Официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид Аль-Ансари заявил, что Израиль согласился с предложением о прекращении огня в секторе Газа. У Дохи есть первоначальное положительное подтверждение от исламского движения сопротивления (ХАМАС)», —
Палестинское движение ХАМАС получило предложение о перемирии секторе Газа 30 января. Тогда лидер группировки Исмаил Хания заявил, что изучит инициативу и даст ответ.
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