Израиль согласился на прекращение огня в секторе Газа

01 февраля 2024 в 23:07 Размер текста - 17 +

Ранее движение ХАМАС получило предложение о перемирии Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль согласился с предложением о прекращении огня в секторе Газа. Катар уже получил первоначальное положительное подтверждение от ХАМАС, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Маджид аль-Ансари. «Официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид Аль-Ансари заявил, что Израиль согласился с предложением о прекращении огня в секторе Газа. У Дохи есть первоначальное положительное подтверждение от исламского движения сопротивления (ХАМАС)», — передает издание Al Jazeera. Палестинское движение ХАМАС получило предложение о перемирии секторе Газа 30 января. Тогда лидер группировки Исмаил Хания заявил, что изучит инициативу и даст ответ.

Израиль согласился с предложением о прекращении огня в секторе Газа. Катар уже получил первоначальное положительное подтверждение от ХАМАС, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Маджид аль-Ансари. «Официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид Аль-Ансари заявил, что Израиль согласился с предложением о прекращении огня в секторе Газа. У Дохи есть первоначальное положительное подтверждение от исламского движения сопротивления (ХАМАС)», — передает издание Al Jazeera. Палестинское движение ХАМАС получило предложение о перемирии секторе Газа 30 января. Тогда лидер группировки Исмаил Хания заявил, что изучит инициативу и даст ответ.