Из-за спора водителей на перекрестке образовалась пробка Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) вечером 1 февраля водители двух автомобилей остановились недалеко от перекрестка улиц Мира и Маршала Жукова и начали выяснять отношения, перекрыв две полосы движения. В соцсети очевидцы поделились, что из-за их разборок образовалась пробка, а еще два автомобиля столкнулись, объезжая затор.

«Из-за разборок на улице Мира произошло ДТП и образовалась огромная пробка. Больше часа вартовчане не могли спокойно проезжать перекресток Мира — Маршала Жукова», — сообщается в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

В комментариях к посту разгорелась дискуссия. К ней подключилась женщина, которая была в одном из авто, ставших виновниками дорожного коллапса. Она рассказала, что разборки посреди дороги были не просто так. Второй автомобиль стукнул ее машину, двигаясь по соседнему ряду и собирался покинуть место ДТП. «Я вышла из автомобиля, потому что парень, ударивший мою машину, собирался уехать. Я сфотографировала его авто и вызвала аварийного комиссара», — пояснила пользователь с ником Nata-nv86.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ не получен.