Экс-зампред пермского заксобрания договорился с кредиторами о мировой

02 февраля 2024 в 10:15 Размер текста - 17 +

Бывший вице-спикер пермского ЗС заключил мировую с кредиторами Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бывший вице-спикер ЗС Евгений Вязников заключил мировое соглашение с кредиторами, его признали банкротом. Ранее экс-чиновник задолжал 13 млн рублей после того, как попал в ДТП с автобусом, выехав на встречку под алкоголем, и лишился мандата. Информацию публикует «Ъ-Прикамье». «Кредиторы бывшего зампреда краевого заксобрания Евгения Вязникова договорились о заключении мирового соглашения. Информация об этом опубликована на Федресурсе», — сообщает издание. Вязников стал зампредседателя заксобрания в 2006 году. Четыре года он занимал высокую должность, пока не совершил пьяное ДТП с автобусом. В феврале 2022 года экс-депутат подал заявление о самобанкротстве. Суд признал бывшего вице-спикера ЗС несостоятельным и ввел в отношении него процедуру реализации имуществ.

Бывший вице-спикер ЗС Евгений Вязников заключил мировое соглашение с кредиторами, его признали банкротом. Ранее экс-чиновник задолжал 13 млн рублей после того, как попал в ДТП с автобусом, выехав на встречку под алкоголем, и лишился мандата. Информацию публикует «Ъ-Прикамье». «Кредиторы бывшего зампреда краевого заксобрания Евгения Вязникова договорились о заключении мирового соглашения. Информация об этом опубликована на Федресурсе», — сообщает издание. Вязников стал зампредседателя заксобрания в 2006 году. Четыре года он занимал высокую должность, пока не совершил пьяное ДТП с автобусом. В феврале 2022 года экс-депутат подал заявление о самобанкротстве. Суд признал бывшего вице-спикера ЗС несостоятельным и ввел в отношении него процедуру реализации имуществ.