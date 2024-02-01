01 февраля 2024

Экс-зампред пермского заксобрания договорился с кредиторами о мировой

© Служба новостей «URA.RU»
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7-е Заседание законодательного собрания Пермского края, Пермь, зал заседаний заксобрания
Бывший вице-спикер пермского ЗС заключил мировую с кредиторами Фото:

Бывший вице-спикер ЗС Евгений Вязников заключил мировое соглашение с кредиторами, его признали банкротом. Ранее экс-чиновник задолжал 13 млн рублей после того, как попал в ДТП с автобусом, выехав на встречку под алкоголем, и лишился мандата. Информацию публикует «Ъ-Прикамье».

«Кредиторы бывшего зампреда краевого заксобрания Евгения Вязникова договорились о заключении мирового соглашения. Информация об этом опубликована на Федресурсе», — сообщает издание.

Вязников стал зампредседателя заксобрания в 2006 году. Четыре года он занимал высокую должность, пока не совершил пьяное ДТП с автобусом. В феврале 2022 года экс-депутат подал заявление о самобанкротстве. Суд признал бывшего вице-спикера ЗС несостоятельным и ввел в отношении него процедуру реализации имуществ.

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Бывший вице-спикер ЗС Евгений Вязников заключил мировое соглашение с кредиторами, его признали банкротом. Ранее экс-чиновник задолжал 13 млн рублей после того, как попал в ДТП с автобусом, выехав на встречку под алкоголем, и лишился мандата. Информацию публикует «Ъ-Прикамье». «Кредиторы бывшего зампреда краевого заксобрания Евгения Вязникова договорились о заключении мирового соглашения. Информация об этом опубликована на Федресурсе», — сообщает издание. Вязников стал зампредседателя заксобрания в 2006 году. Четыре года он занимал высокую должность, пока не совершил пьяное ДТП с автобусом. В феврале 2022 года экс-депутат подал заявление о самобанкротстве. Суд признал бывшего вице-спикера ЗС несостоятельным и ввел в отношении него процедуру реализации имуществ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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