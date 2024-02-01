В отделениях почты Кургана мигрантам разрешат оформить право работать в России

02 февраля 2024 в 11:04 Размер текста - 17 +

Мигранты смогут оплачивать трудовой патент в отделениях «Почты России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В курганских отделениях «Почты России» мигранты имеют возможность оплачивать патенты, необходимые для трудоустройства в стране. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе почтовой компании. «В курганских отделениях „Почты России“ можно оплатить трудовой патент. Иностранцам предоставляется возможность внести авансовый платеж за документ необходимый для работы на территории РФ», — сообщили в компании. В почтовых отделениях иностранцам можно будет вносить авансовые платежи за трудовой патент на период до года. Стоимость оформления составит 75 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области мигрантам установили запрет на работу в такси, сфере общепита и образования. Это касается тех иностранцев, которые работают в регионе на основании трудовых патентов.

В курганских отделениях «Почты России» мигранты имеют возможность оплачивать патенты, необходимые для трудоустройства в стране. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе почтовой компании. «В курганских отделениях „Почты России“ можно оплатить трудовой патент. Иностранцам предоставляется возможность внести авансовый платеж за документ необходимый для работы на территории РФ», — сообщили в компании. В почтовых отделениях иностранцам можно будет вносить авансовые платежи за трудовой патент на период до года. Стоимость оформления составит 75 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области мигрантам установили запрет на работу в такси, сфере общепита и образования. Это касается тех иностранцев, которые работают в регионе на основании трудовых патентов.