01 февраля 2024

В отделениях почты Кургана мигрантам разрешат оформить право работать в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Почта России. Курган , почта россии, Отделение почты россии
Мигранты смогут оплачивать трудовой патент в отделениях «Почты России» Фото:

В курганских отделениях «Почты России» мигранты имеют возможность оплачивать патенты, необходимые для трудоустройства в стране. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе почтовой компании.

«В курганских отделениях „Почты России“ можно оплатить трудовой патент. Иностранцам предоставляется возможность внести авансовый платеж за документ необходимый для работы на территории РФ», — сообщили в компании. В почтовых отделениях иностранцам можно будет вносить авансовые платежи за трудовой патент на период до года. Стоимость оформления составит 75 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области мигрантам установили запрет на работу в такси, сфере общепита и образования. Это касается тех иностранцев, которые работают в регионе на основании трудовых патентов.

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В курганских отделениях «Почты России» мигранты имеют возможность оплачивать патенты, необходимые для трудоустройства в стране. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе почтовой компании. «В курганских отделениях „Почты России“ можно оплатить трудовой патент. Иностранцам предоставляется возможность внести авансовый платеж за документ необходимый для работы на территории РФ», — сообщили в компании. В почтовых отделениях иностранцам можно будет вносить авансовые платежи за трудовой патент на период до года. Стоимость оформления составит 75 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области мигрантам установили запрет на работу в такси, сфере общепита и образования. Это касается тех иностранцев, которые работают в регионе на основании трудовых патентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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