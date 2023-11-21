Курганские власти запретили мигрантам работать в такси и автобусах

21 ноября 2023 в 20:46 Размер текста - 17 +

Власти Курганской области ввели запрет на работу в некоторых сферах для иностранных граждан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Курганской области установили запрет на работу иностранных граждан в некоторых сферах деятельности. Среди них перевозка пассажиров на сухопутном транспорте и легковых такси. Об этом сообщается в постановлении губернатора Курганской области. «Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов. Это касается деятельности сухопутного пассажирского транспорта, то есть перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении», — указано в постановлении. Запрет также касается сферы производства детского питания и диетических продуктов. Мигранты также не смогут работать в сфере такси и аренды легковых такси с водителем. По информации из постановления, запрет касается гостиниц и деятельности по трудоустройству. Мигранты также не смогут устроиться на работу в сферу образования. Ранее URA.RU писало, что курганского губернатора просили ужесточить контроль над диаспорами и ограничить наем мигрантов. С таким обращением выступила епархия, где отметили рост преступлений со стороны иностранцев. Позднее в Курганской области была ликвидирована чеченская диаспора. Это произошла из-за проверок со стороны Министерства юстиции.

Власти Курганской области установили запрет на работу иностранных граждан в некоторых сферах деятельности. Среди них перевозка пассажиров на сухопутном транспорте и легковых такси. Об этом сообщается в постановлении губернатора Курганской области. «Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов. Это касается деятельности сухопутного пассажирского транспорта, то есть перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении», — указано в постановлении. Запрет также касается сферы производства детского питания и диетических продуктов. Мигранты также не смогут работать в сфере такси и аренды легковых такси с водителем. По информации из постановления, запрет касается гостиниц и деятельности по трудоустройству. Мигранты также не смогут устроиться на работу в сферу образования. Ранее URA.RU писало, что курганского губернатора просили ужесточить контроль над диаспорами и ограничить наем мигрантов. С таким обращением выступила епархия, где отметили рост преступлений со стороны иностранцев. Позднее в Курганской области была ликвидирована чеченская диаспора. Это произошла из-за проверок со стороны Министерства юстиции.