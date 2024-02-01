01 февраля 2024

Жители ЯНАО этим летом смогут чаще летать в отпуска

Ямальский авиаперевозчик увеличит число регулярных рейсов на юг в два раза
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, авиакомпания ямал, самолет
С 1 мая «Ямал» увеличивает рейсы на юг из четырех городов ЯНАО Фото:

Ямальский авиаперевозчик с 1 мая в два раза увеличит количество авиарейсов на южные направления из четырех городов ЯНАО. Открыта предварительная продажа билетов на 35 субсидируемых и 6 коммерческих направлений, об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«В летнем сезоне с 1 мая в два раза увеличивается частота по круглогодичным маршрутам на юг России из четырех окружных городов: Салехард, Новый Уренгой, Надым, Ноябрьск. В Сочи из Салехарда рейсы будут выполняться четыре раза в неделю (понедельник, четверг, пятница, воскресенье), из Нового Уренгоя трижды в неделю (вторник, среда, суббота), из Ноябрьска рейсы запланированы по четвергам и воскресеньям, из Надыма по вторникам и субботам», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.

Из Надыма возобновится маршрут в Минеральные воды. Активно будет развиваться направление в Республику Алтай, рейсы из Салехарда будут отправляться по субботам, а из Нового Уренгоя в воскресенье.

Ямальский авиаперевозчик открыл предварительную продажу билетов на популярные направления в середине января. Сейчас билеты можно приобрести на все направления.

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Ямальский авиаперевозчик с 1 мая в два раза увеличит количество авиарейсов на южные направления из четырех городов ЯНАО. Открыта предварительная продажа билетов на 35 субсидируемых и 6 коммерческих направлений, об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «В летнем сезоне с 1 мая в два раза увеличивается частота по круглогодичным маршрутам на юг России из четырех окружных городов: Салехард, Новый Уренгой, Надым, Ноябрьск. В Сочи из Салехарда рейсы будут выполняться четыре раза в неделю (понедельник, четверг, пятница, воскресенье), из Нового Уренгоя трижды в неделю (вторник, среда, суббота), из Ноябрьска рейсы запланированы по четвергам и воскресеньям, из Надыма по вторникам и субботам», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. Из Надыма возобновится маршрут в Минеральные воды. Активно будет развиваться направление в Республику Алтай, рейсы из Салехарда будут отправляться по субботам, а из Нового Уренгоя в воскресенье. Ямальский авиаперевозчик открыл предварительную продажу билетов на популярные направления в середине января. Сейчас билеты можно приобрести на все направления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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