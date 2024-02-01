Жители ЯНАО этим летом смогут чаще летать в отпуска

Ямальский авиаперевозчик с 1 мая в два раза увеличит количество авиарейсов на южные направления из четырех городов ЯНАО. Открыта предварительная продажа билетов на 35 субсидируемых и 6 коммерческих направлений, об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.
«В летнем сезоне с 1 мая в два раза увеличивается частота по круглогодичным маршрутам на юг России из четырех окружных городов: Салехард, Новый Уренгой, Надым, Ноябрьск. В Сочи из Салехарда рейсы будут выполняться четыре раза в неделю (понедельник, четверг, пятница, воскресенье), из Нового Уренгоя трижды в неделю (вторник, среда, суббота), из Ноябрьска рейсы запланированы по четвергам и воскресеньям, из Надыма по вторникам и субботам», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.
Из Надыма возобновится маршрут в Минеральные воды. Активно будет развиваться направление в Республику Алтай, рейсы из Салехарда будут отправляться по субботам, а из Нового Уренгоя в воскресенье.
Ямальский авиаперевозчик открыл предварительную продажу билетов на популярные направления в середине января. Сейчас билеты можно приобрести на все направления.
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