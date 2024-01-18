Ямальский авиаперевозчик открыл продажу билетов для жителей ЯНАО и Тюмени

Ямальская авиакомпания открыла продажу авиабилетов на популярные направления
Ямальский авиаперевозчик открыл предварительную продажу билетов на популярные направления летнего отдыха. Расписание полетов действует с 31 марта по 26 октября, сообщает пресс-служба авиакомпании.
«На официальном сайте доступна продажа авиабилетов. Из Нового Уренгоя с 31 марта по 26 октября будут совершаться регулярные рейсы в Москву, Уфу, Тюмень и Екатеринбург, из Тюмени в Сочи и Минеральные воды», — сообщает пресс-служба авиаперевозчика в официальном telegram-канале.
С 10 января ямальская авиакомпания открыла новые авианаправления. Из Нового Уренгоя теперь можно улететь самолетом до Нижнекамска и Самары.
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