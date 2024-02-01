01 февраля 2024

Из курганского санатория людей эвакуировали из-за пожара. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, мчс, спасатели мчс, учения мчс, областная больница
В санатории произошел пожар из-за загоревшейся мебели Фото:

В курганском санатории «Жемчужина Зауралья» в Шадринске эвакуировали людей из-за пожара. В одном из корпусов горела мебель на площади десяти квадратов, сообщается в telegram-канале МЧС региона.

«В Шадринске сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар в санатории „Жемчужина Зауралья“. Огнеборцы оперативно эвакуировали из задымленной среды двух работников санатория, еще пять человек персонала учреждения эвакуировались из горящего помещения самостоятельно», — сообщили в ведомстве. Пострадавших в результате происшествия нет

Возгорание мебели произошло процедурном кабинете одного из корпусов санатория. Оперативно прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали пожар, не допустив распространения огня на другие помещения. В ликвидации пожара участвовали 31 человек личного состава ведомства и девять единиц спецтехники. В результате происшествия никто не пострадал.

Сотрудники МЧС потушили пожар в санатории «Жемчужина Зауралья»
Сотрудники МЧС потушили пожар в санатории «Жемчужина Зауралья»
Фото:
В результате происшествия спасателям пришлось эвакуировать персонал санатория
В результате происшествия спасателям пришлось эвакуировать персонал санатория
Фото:

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В курганском санатории «Жемчужина Зауралья» в Шадринске эвакуировали людей из-за пожара. В одном из корпусов горела мебель на площади десяти квадратов, сообщается в telegram-канале МЧС региона. «В Шадринске сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар в санатории „Жемчужина Зауралья“. Огнеборцы оперативно эвакуировали из задымленной среды двух работников санатория, еще пять человек персонала учреждения эвакуировались из горящего помещения самостоятельно», — сообщили в ведомстве. Пострадавших в результате происшествия нет Возгорание мебели произошло процедурном кабинете одного из корпусов санатория. Оперативно прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали пожар, не допустив распространения огня на другие помещения. В ликвидации пожара участвовали 31 человек личного состава ведомства и девять единиц спецтехники. В результате происшествия никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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