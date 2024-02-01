Из курганского санатория людей эвакуировали из-за пожара. Фото, видео

02 февраля 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

В санатории произошел пожар из-за загоревшейся мебели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В курганском санатории «Жемчужина Зауралья» в Шадринске эвакуировали людей из-за пожара. В одном из корпусов горела мебель на площади десяти квадратов, сообщается в telegram-канале МЧС региона. «В Шадринске сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар в санатории „Жемчужина Зауралья“. Огнеборцы оперативно эвакуировали из задымленной среды двух работников санатория, еще пять человек персонала учреждения эвакуировались из горящего помещения самостоятельно», — сообщили в ведомстве. Пострадавших в результате происшествия нет Возгорание мебели произошло процедурном кабинете одного из корпусов санатория. Оперативно прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали пожар, не допустив распространения огня на другие помещения. В ликвидации пожара участвовали 31 человек личного состава ведомства и девять единиц спецтехники. В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники МЧС потушили пожар в санатории «Жемчужина Зауралья» Фото: МЧС России по Курганской области В результате происшествия спасателям пришлось эвакуировать персонал санатория Фото: МЧС России по Курганской области

В курганском санатории «Жемчужина Зауралья» в Шадринске эвакуировали людей из-за пожара. В одном из корпусов горела мебель на площади десяти квадратов, сообщается в telegram-канале МЧС региона. «В Шадринске сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар в санатории „Жемчужина Зауралья“. Огнеборцы оперативно эвакуировали из задымленной среды двух работников санатория, еще пять человек персонала учреждения эвакуировались из горящего помещения самостоятельно», — сообщили в ведомстве. Пострадавших в результате происшествия нет Возгорание мебели произошло процедурном кабинете одного из корпусов санатория. Оперативно прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали пожар, не допустив распространения огня на другие помещения. В ликвидации пожара участвовали 31 человек личного состава ведомства и девять единиц спецтехники. В результате происшествия никто не пострадал.