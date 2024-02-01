Мишустин направил челябинцам 167 миллионов на жилье для ликвидаторов катастроф

02 февраля 2024 в 10:57 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин направил средства на жилье нескольким категориям льготников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель правительства РФ Михаил Мишустин направил Челябинской области 167 млн рублей на сертификаты для ликвидаторов радиационных катастроф. Согласно распоряжению, также деньги направлены другим категориям льготников. «Выпуск и распространение в 2024 году государственных жилищных сертификатов в отношении граждан — участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавших в результате этих аварий, и лиц, приравненных к ним. Челябинская область — 167 млн рублей», — отмечено в документе. На данные средства будет выдано 35 сертификатов. Согласно расчетам, на каждый приходится порядка 4,77 млн рублей. Средства направят и вынужденным переселенцам. В регионе будет выдано два сертификата на 6,4 млн рублей в совокупности. По линии обеспечения жильем лиц, выезжающих из районов Крайнего Севера, правительство предоставит один сертификат на сумму в 3,98 млн рублей. На переселение из закрытых территориальных образований будет направлено шесть сертификатов: три — на переезд из поселка Локомотивный, по одну — из Озерска, Трехгорного и Снежинска. Документы будут выданы на 28,3 млн рублей.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин направил Челябинской области 167 млн рублей на сертификаты для ликвидаторов радиационных катастроф. Согласно распоряжению, также деньги направлены другим категориям льготников. «Выпуск и распространение в 2024 году государственных жилищных сертификатов в отношении граждан — участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавших в результате этих аварий, и лиц, приравненных к ним. Челябинская область — 167 млн рублей», — отмечено в документе. На данные средства будет выдано 35 сертификатов. Согласно расчетам, на каждый приходится порядка 4,77 млн рублей. Средства направят и вынужденным переселенцам. В регионе будет выдано два сертификата на 6,4 млн рублей в совокупности. По линии обеспечения жильем лиц, выезжающих из районов Крайнего Севера, правительство предоставит один сертификат на сумму в 3,98 млн рублей. На переселение из закрытых территориальных образований будет направлено шесть сертификатов: три — на переезд из поселка Локомотивный, по одну — из Озерска, Трехгорного и Снежинска. Документы будут выданы на 28,3 млн рублей.