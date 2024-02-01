01 февраля 2024

Мишустин направил челябинцам 167 миллионов на жилье для ликвидаторов катастроф

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, мишустин михаил, топ
Михаил Мишустин направил средства на жилье нескольким категориям льготников Фото:

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин направил Челябинской области 167 млн рублей на сертификаты для ликвидаторов радиационных катастроф. Согласно распоряжению, также деньги направлены другим категориям льготников.

«Выпуск и распространение в 2024 году государственных жилищных сертификатов в отношении граждан — участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавших в результате этих аварий, и лиц, приравненных к ним. Челябинская область — 167 млн рублей», — отмечено в документе.

На данные средства будет выдано 35 сертификатов. Согласно расчетам, на каждый приходится порядка 4,77 млн рублей.

Средства направят и вынужденным переселенцам. В регионе будет выдано два сертификата на 6,4 млн рублей в совокупности. По линии обеспечения жильем лиц, выезжающих из районов Крайнего Севера, правительство предоставит один сертификат на сумму в 3,98 млн рублей. На переселение из закрытых территориальных образований будет направлено шесть сертификатов: три — на переезд из поселка Локомотивный, по одну — из Озерска, Трехгорного и Снежинска. Документы будут выданы на 28,3 млн рублей.

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин направил Челябинской области 167 млн рублей на сертификаты для ликвидаторов радиационных катастроф. Согласно распоряжению, также деньги направлены другим категориям льготников. «Выпуск и распространение в 2024 году государственных жилищных сертификатов в отношении граждан — участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавших в результате этих аварий, и лиц, приравненных к ним. Челябинская область — 167 млн рублей», — отмечено в документе. На данные средства будет выдано 35 сертификатов. Согласно расчетам, на каждый приходится порядка 4,77 млн рублей. Средства направят и вынужденным переселенцам. В регионе будет выдано два сертификата на 6,4 млн рублей в совокупности. По линии обеспечения жильем лиц, выезжающих из районов Крайнего Севера, правительство предоставит один сертификат на сумму в 3,98 млн рублей. На переселение из закрытых территориальных образований будет направлено шесть сертификатов: три — на переезд из поселка Локомотивный, по одну — из Озерска, Трехгорного и Снежинска. Документы будут выданы на 28,3 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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