В пермском ТЦ «Лайнер» спустя пять лет открылся первый магазин

02 февраля 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

В пермском ТЦ «Лайнер» открылся продуктовый магазин спустя пять лет простоя здания (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В ТЦ «Лайнер» после пятилетнего простоя открылся магазин. На первом этаже заработала «Пятерочка». Об этом сообщает «Вкурсе.ру» «На первом этаже открылся сетевой продуктовый магазин „Пятерочка“. Других магазинов пока там нет», — информирует интернет-портал. ТЦ «Лайнер» не функционировал с 2018 года. Его закрыли судебные приставы из-за нарушений правил пожарной безопасности. Летом прошлого года новыми собственниками 70% площадей стали бизнесмены Жуковы. Предприниматели заявили, что «Лайнер» останется торговым центром, а на первые три этажа уже найдены арендаторы. Запустить ТЦ собирались этим летом.

В ТЦ «Лайнер» после пятилетнего простоя открылся магазин. На первом этаже заработала «Пятерочка». Об этом сообщает «Вкурсе.ру» «На первом этаже открылся сетевой продуктовый магазин „Пятерочка“. Других магазинов пока там нет», — информирует интернет-портал. ТЦ «Лайнер» не функционировал с 2018 года. Его закрыли судебные приставы из-за нарушений правил пожарной безопасности. Летом прошлого года новыми собственниками 70% площадей стали бизнесмены Жуковы. Предприниматели заявили, что «Лайнер» останется торговым центром, а на первые три этажа уже найдены арендаторы. Запустить ТЦ собирались этим летом.