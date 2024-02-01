01 февраля 2024

В пермском ТЦ «Лайнер» спустя пять лет открылся первый магазин

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Новые вывески магазинов группы Inditex в тц Гринвич. Екатеринбург, скоро открытие
В пермском ТЦ «Лайнер» открылся продуктовый магазин спустя пять лет простоя здания (архивное фото) Фото:

В ТЦ «Лайнер» после пятилетнего простоя открылся магазин. На первом этаже заработала «Пятерочка». Об этом сообщает «Вкурсе.ру»

«На первом этаже открылся сетевой продуктовый магазин „Пятерочка“. Других магазинов пока там нет», — информирует интернет-портал.

ТЦ «Лайнер» не функционировал с 2018 года. Его закрыли судебные приставы из-за нарушений правил пожарной безопасности. Летом прошлого года новыми собственниками 70% площадей стали бизнесмены Жуковы. Предприниматели заявили, что «Лайнер» останется торговым центром, а на первые три этажа уже найдены арендаторы. Запустить ТЦ собирались этим летом.

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В ТЦ «Лайнер» после пятилетнего простоя открылся магазин. На первом этаже заработала «Пятерочка». Об этом сообщает «Вкурсе.ру» «На первом этаже открылся сетевой продуктовый магазин „Пятерочка“. Других магазинов пока там нет», — информирует интернет-портал. ТЦ «Лайнер» не функционировал с 2018 года. Его закрыли судебные приставы из-за нарушений правил пожарной безопасности. Летом прошлого года новыми собственниками 70% площадей стали бизнесмены Жуковы. Предприниматели заявили, что «Лайнер» останется торговым центром, а на первые три этажа уже найдены арендаторы. Запустить ТЦ собирались этим летом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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