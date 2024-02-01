Администрация Перми дала ответ на уголовное дело из-за аварийных домов

02 февраля 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Пермская администрация рассказала почему не расселяла аварийные дома из-за которых возбудили уголовное дело Фото: Размик Закарян © URA.RU Администрация Перми опубликовала рассказала почему не расселялись аварийные дома в Орджоникидзевском районе. Ответ мэрии появился после возбуждения уголовного дела прокуратурой. «Дома в Орджоникидзевском районе Перми по улицам: Александра Щербакова, 15, Бумажников, 2, Генерала Доватора, 34, Генерала Черняховского, 3, Корсуньская, 5, Корсуньская, 9, Ольховская, 29 признаны аварийными после 1 января 2017 года, они не включены в программу, реализуемую в рамках нацпроекта „Жилье и городская среда“. Ограниченный объем финансирования региональной программы ранее не позволил включить в нее весь объем аварийного жилфонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» — сообщает администрация Перми в своем официальном telegram-канале. В мэрии пояснили, что расселение домов в рамках нацпроекта по программе «Жилье и городская среда» попадают дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. А указанные выше дома получили статус аварийных после этой даты. Так же в Перми расселяют дома по адресной региональной программе, она завершилась в 2023 году, но средств не хватило на все дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года. В прошлом году администрация Перми сформировала перечень домов, признанных аварийными в период с начала 2017 по начало 2022 года и направила его краевым властям. Но формировать программу по их расселению начнут не раньше следующего года. URA.RU писало, что аварийные дома довели мэрию Перми до уголовного дела. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация Перми опубликовала рассказала почему не расселялись аварийные дома в Орджоникидзевском районе. Ответ мэрии появился после возбуждения уголовного дела прокуратурой. «Дома в Орджоникидзевском районе Перми по улицам: Александра Щербакова, 15, Бумажников, 2, Генерала Доватора, 34, Генерала Черняховского, 3, Корсуньская, 5, Корсуньская, 9, Ольховская, 29 признаны аварийными после 1 января 2017 года, они не включены в программу, реализуемую в рамках нацпроекта „Жилье и городская среда“. Ограниченный объем финансирования региональной программы ранее не позволил включить в нее весь объем аварийного жилфонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» — сообщает администрация Перми в своем официальном telegram-канале. В мэрии пояснили, что расселение домов в рамках нацпроекта по программе «Жилье и городская среда» попадают дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. А указанные выше дома получили статус аварийных после этой даты. Так же в Перми расселяют дома по адресной региональной программе, она завершилась в 2023 году, но средств не хватило на все дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года. В прошлом году администрация Перми сформировала перечень домов, признанных аварийными в период с начала 2017 по начало 2022 года и направила его краевым властям. Но формировать программу по их расселению начнут не раньше следующего года. URA.RU писало, что аварийные дома довели мэрию Перми до уголовного дела.