Администрация Перми дала ответ на уголовное дело из-за аварийных домов

Администрация Перми опубликовала рассказала почему не расселялись аварийные дома в Орджоникидзевском районе. Ответ мэрии появился после возбуждения уголовного дела прокуратурой.
«Дома в Орджоникидзевском районе Перми по улицам: Александра Щербакова, 15, Бумажников, 2, Генерала Доватора, 34, Генерала Черняховского, 3, Корсуньская, 5, Корсуньская, 9, Ольховская, 29 признаны аварийными после 1 января 2017 года, они не включены в программу, реализуемую в рамках нацпроекта „Жилье и городская среда“. Ограниченный объем финансирования региональной программы ранее не позволил включить в нее весь объем аварийного жилфонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» — сообщает администрация Перми в своем официальном telegram-канале.
В мэрии пояснили, что расселение домов в рамках нацпроекта по программе «Жилье и городская среда» попадают дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. А указанные выше дома получили статус аварийных после этой даты. Так же в Перми расселяют дома по адресной региональной программе, она завершилась в 2023 году, но средств не хватило на все дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года. В прошлом году администрация Перми сформировала перечень домов, признанных аварийными в период с начала 2017 по начало 2022 года и направила его краевым властям. Но формировать программу по их расселению начнут не раньше следующего года. URA.RU писало, что аварийные дома довели мэрию Перми до уголовного дела.
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