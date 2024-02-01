Губернатор Махонин возглавил делегацию пермских промышленников в Индонезии

Глава Пермского края Дмитрий Махонин находится с официальным визитом в Индонезии. Там губернатор с пермскими промышленниками представляют потенциал региона для международного сотрудничества. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Ъ-Прикамье».
«В состав делегации, возглавляемой губернатором Дмитрием Махониным, вошли члены краевого правительства и представители восьми промышленных предприятий региона, таких, как АО „Элкам-Нефтемаш“, ООО „Меридиан“ и других. В ходе встреч с представителями местных властей и бизнеса был презентован потенциал региона как крупного транспортного и логистического узла, через который, в том числе, идет товарооборот из азиатских стран», — пишет издание.
Азиатским партнерам рассказали, что в Пермском крае развито двигателе- и машиностроение, ведется добыча полезных ископаемых, крупные производства по переработке нефтегазохимии. Кроме того в регионе налажена система поддержки приоритетных инвестпроектов. Индонезийцы заинтересовались сотрудничеством и стороны договорились организовать участие компаний в промышленных выставках, как в Индонезии, так и в Пермском крае.
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