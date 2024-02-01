01 февраля 2024

Губернатор Махонин возглавил делегацию пермских промышленников в Индонезии

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Дня Пермского края на выставке "Россия" ВДНХ, презентация региона с участием губернатора. Москва, махонин дмитрий
Губернатор Махонин возглавил делегацию в Индонезии Фото:

Глава Пермского края Дмитрий Махонин находится с официальным визитом в Индонезии. Там губернатор с пермскими промышленниками представляют потенциал региона для международного сотрудничества. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Ъ-Прикамье».

«В состав делегации, возглавляемой губернатором Дмитрием Махониным, вошли члены краевого правительства и представители восьми промышленных предприятий региона, таких, как АО „Элкам-Нефтемаш“, ООО „Меридиан“ и других. В ходе встреч с представителями местных властей и бизнеса был презентован потенциал региона как крупного транспортного и логистического узла, через который, в том числе, идет товарооборот из азиатских стран», — пишет издание.

Азиатским партнерам рассказали, что в Пермском крае развито двигателе- и машиностроение, ведется добыча полезных ископаемых, крупные производства по переработке нефтегазохимии. Кроме того в регионе налажена система поддержки приоритетных инвестпроектов. Индонезийцы заинтересовались сотрудничеством и стороны договорились организовать участие компаний в промышленных выставках, как в Индонезии, так и в Пермском крае.

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Глава Пермского края Дмитрий Махонин находится с официальным визитом в Индонезии. Там губернатор с пермскими промышленниками представляют потенциал региона для международного сотрудничества. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Ъ-Прикамье». «В состав делегации, возглавляемой губернатором Дмитрием Махониным, вошли члены краевого правительства и представители восьми промышленных предприятий региона, таких, как АО „Элкам-Нефтемаш“, ООО „Меридиан“ и других. В ходе встреч с представителями местных властей и бизнеса был презентован потенциал региона как крупного транспортного и логистического узла, через который, в том числе, идет товарооборот из азиатских стран», — пишет издание. Азиатским партнерам рассказали, что в Пермском крае развито двигателе- и машиностроение, ведется добыча полезных ископаемых, крупные производства по переработке нефтегазохимии. Кроме того в регионе налажена система поддержки приоритетных инвестпроектов. Индонезийцы заинтересовались сотрудничеством и стороны договорились организовать участие компаний в промышленных выставках, как в Индонезии, так и в Пермском крае.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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