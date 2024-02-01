В Пермском крае начали судить пенсионера, критиковавшего СВО

Дело рассматривается в Березниковском городском суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Березниках начался судебный процесс над пенсионером Андреем Митрофановым. Он обвиняется в дискредитации Вооруженных сил РФ. Информация об этом размещена в картотеке Березниковского городского суда.

«Первое заседание по уголовному делу началось в 11:30. Митрофанову вменяется шесть эпизодов», — следует из карточки дела. Рассматривает дело пенсионера судья Наталья Шелепова.

Известно, что уголовное дело против Митрофанова было возбуждено 10 мая 2023 года. Он находился под домашним арестом, но нарушил условия из-за того, что самовольно покидал свой дом в Березниках. В августе 2023 года пенсионера отправили в СИЗО. Ранее Митрофанов трижды был привлечен к административной ответственности за критику проведения СВО. Сейчас ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет.