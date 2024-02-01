Жители ЯНАО стали чаще открывать свой бизнес

В ЯНАО на 45% выросло число самозанятых

02 февраля 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

Ямальцы активно переходят в сферу самозанятости Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе отмечен рост юрлиц и индивидуальных предпринимателей, значительно увеличилось количество самозанятых граждан. Об этом URA.RU рассказали в департаменте экономики ЯНАО. «На 1 января 2024 года количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составило 18305 единиц, из них 13993 ИП и 4312 ЮЛ. Рост составил 5% на аналогичный период 2023 года», — поделились данными в департаменте экономики. Наибольшую динамику специалисты отметили в сфере самозанятых ямальцев. Их количество в 2023 году увеличилось на 45% по сравнению с прошлым годом. «В 2023 году самозанятых в ЯНАО зарегистрировалось 20295 человек, а в 2022 году 14003», — подчеркнули в депэкономики. Прекратили свою предпринимательскую деятельность в 2023 году 333 юридических лица и 2174 индивидуальных предпринимателя. Основными причинами закрытия юрлиц стали исключения из ЕГРЮЛ, ликвидации и банкротства. У ИП — это решение о прекращении деятельности или исключение из ЕГРИП.

В Ямало-Ненецком автономном округе отмечен рост юрлиц и индивидуальных предпринимателей, значительно увеличилось количество самозанятых граждан. Об этом URA.RU рассказали в департаменте экономики ЯНАО. «На 1 января 2024 года количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составило 18305 единиц, из них 13993 ИП и 4312 ЮЛ. Рост составил 5% на аналогичный период 2023 года», — поделились данными в департаменте экономики. Наибольшую динамику специалисты отметили в сфере самозанятых ямальцев. Их количество в 2023 году увеличилось на 45% по сравнению с прошлым годом. «В 2023 году самозанятых в ЯНАО зарегистрировалось 20295 человек, а в 2022 году 14003», — подчеркнули в депэкономики. Прекратили свою предпринимательскую деятельность в 2023 году 333 юридических лица и 2174 индивидуальных предпринимателя. Основными причинами закрытия юрлиц стали исключения из ЕГРЮЛ, ликвидации и банкротства. У ИП — это решение о прекращении деятельности или исключение из ЕГРИП.