01 февраля 2024

Жители ЯНАО стали чаще открывать свой бизнес

В ЯНАО на 45% выросло число самозанятых
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальцы активно переходят в сферу самозанятости Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе отмечен рост юрлиц и индивидуальных предпринимателей, значительно увеличилось количество самозанятых граждан. Об этом URA.RU рассказали в департаменте экономики ЯНАО.

«На 1 января 2024 года количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составило 18305 единиц, из них 13993 ИП и 4312 ЮЛ. Рост составил 5% на аналогичный период 2023 года», — поделились данными в департаменте экономики.

Наибольшую динамику специалисты отметили в сфере самозанятых ямальцев. Их количество в 2023 году увеличилось на 45% по сравнению с прошлым годом. «В 2023 году самозанятых в ЯНАО зарегистрировалось 20295 человек, а в 2022 году 14003», — подчеркнули в депэкономики.

Прекратили свою предпринимательскую деятельность в 2023 году 333 юридических лица и 2174 индивидуальных предпринимателя. Основными причинами закрытия юрлиц стали исключения из ЕГРЮЛ, ликвидации и банкротства. У ИП — это решение о прекращении деятельности или исключение из ЕГРИП.

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В Ямало-Ненецком автономном округе отмечен рост юрлиц и индивидуальных предпринимателей, значительно увеличилось количество самозанятых граждан. Об этом URA.RU рассказали в департаменте экономики ЯНАО. «На 1 января 2024 года количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составило 18305 единиц, из них 13993 ИП и 4312 ЮЛ. Рост составил 5% на аналогичный период 2023 года», — поделились данными в департаменте экономики. Наибольшую динамику специалисты отметили в сфере самозанятых ямальцев. Их количество в 2023 году увеличилось на 45% по сравнению с прошлым годом. «В 2023 году самозанятых в ЯНАО зарегистрировалось 20295 человек, а в 2022 году 14003», — подчеркнули в депэкономики. Прекратили свою предпринимательскую деятельность в 2023 году 333 юридических лица и 2174 индивидуальных предпринимателя. Основными причинами закрытия юрлиц стали исключения из ЕГРЮЛ, ликвидации и банкротства. У ИП — это решение о прекращении деятельности или исключение из ЕГРИП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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