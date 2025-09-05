Стабильность российской экономики была достигнута благодаря слаженной работе кабинета министров и личным усилиям президента РФ Владимира Путина. Такое заявление на поля Восточного экономического форума (ВЭФ) сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Благодаря действиям правительства, благодаря действиям президента в стране ситуация экономическая абсолютно стабильная», — передает слова Пескова РИА Новости. Как подчеркнул представитель Кремля, несмотря на глобальную экономическую турбулентность и многочисленные санкционные ограничения в отношении России, правительству удалось обеспечить устойчивое развитие национальной экономики. Песков отметил, что стабильность сохраняется независимо от различных оценок ситуации извне.
Сообщается, что форум, на котором было сделано данное заявление, проходит на площадке Дальневосточного федерального университета. Главной темой мероприятия в этом году стало сотрудничество ради мира и процветания на Дальнем Востоке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.