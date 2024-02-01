Имущество экс-директора пермского завода распродадут за долги

Имущество экс-директора пермского завода им. Дзержинского распродадут за долги

Экс-директор пермского завода заплатит за долги своим имуществом Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В отношении бывшего руководителя пермского завода им. Дзержинского и экс-депутата заксобрания Пермского края Егора Заварохина введена процедура реализации имущества. Информация об это содержится на портале Федресурс.

«Информация о принятом судебном акте. Решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества», — следует из документов на портале Федресурс.

Процедура банкротства в отношении Заварохина началась по заявлению конкурсного управляющего Антона Федорца еще в августе прошлого года. В 2019 году экс-директор пермского завода осужден на шесть с половиной лет за хищение имущества вверенного ему предприятия. Сейчас он отбывает наказание в пермском СИЗО №1.