Имущество экс-директора пермского завода распродадут за долги

В отношении бывшего руководителя пермского завода им. Дзержинского и экс-депутата заксобрания Пермского края Егора Заварохина введена процедура реализации имущества. Информация об это содержится на портале Федресурс.
«Информация о принятом судебном акте. Решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества», — следует из документов на портале Федресурс.
Процедура банкротства в отношении Заварохина началась по заявлению конкурсного управляющего Антона Федорца еще в августе прошлого года. В 2019 году экс-директор пермского завода осужден на шесть с половиной лет за хищение имущества вверенного ему предприятия. Сейчас он отбывает наказание в пермском СИЗО №1.
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