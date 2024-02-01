01 февраля 2024

Имущество экс-директора пермского завода распродадут за долги

Имущество экс-директора пермского завода им. Дзержинского распродадут за долги
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокладка трамвайного пути. улица Куйбышева.Пермь, завод дзержинского, барельеф дзержинского, памятник дзержинскому
Экс-директор пермского завода заплатит за долги своим имуществом Фото:

В отношении бывшего руководителя пермского завода им. Дзержинского и экс-депутата заксобрания Пермского края Егора Заварохина введена процедура реализации имущества. Информация об это содержится на портале Федресурс.

«Информация о принятом судебном акте. Решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества», — следует из документов на портале Федресурс.

Процедура банкротства в отношении Заварохина началась по заявлению конкурсного управляющего Антона Федорца еще в августе прошлого года. В 2019 году экс-директор пермского завода осужден на шесть с половиной лет за хищение имущества вверенного ему предприятия. Сейчас он отбывает наказание в пермском СИЗО №1.

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В отношении бывшего руководителя пермского завода им. Дзержинского и экс-депутата заксобрания Пермского края Егора Заварохина введена процедура реализации имущества. Информация об это содержится на портале Федресурс. «Информация о принятом судебном акте. Решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества», — следует из документов на портале Федресурс. Процедура банкротства в отношении Заварохина началась по заявлению конкурсного управляющего Антона Федорца еще в августе прошлого года. В 2019 году экс-директор пермского завода осужден на шесть с половиной лет за хищение имущества вверенного ему предприятия. Сейчас он отбывает наказание в пермском СИЗО №1.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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