Фермеров из ХМАО будут судить по обвинению в обмане мэрии на 31 миллион рублей

02 февраля 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

Предпринимателя подозревают в обмане мэрии на 31 миллион рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура ХМАО направила в суд обвинительное заключение в отношении фермера из Югорска и его заместителя. Они обвиняются в крупном мошенничестве и невыплате зарплаты в течение двух месяцев, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. «По версии следствия, в период в период с 2019 по 2020 годы глава крестьянско-фермерского хозяйства и его заместитель в целях получения субсидии на возмещение затрат при реализации сельскохозяйственной продукции предоставляли в администрацию Югорска подложные документы. На основании фиктивных документов из бюджета города выплачены денежные средства», — сообщили в прокуратуре. Ущерб бюджету составил более 31 миллиона рублей. С октября 2021 года по февраль 2022 года руководитель КФХ задолжал сотрудникам зарплату в 490 тысяч рублей. На сегодня вся задолженность погашена. «В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью более 100 млн рублей. Уголовное дело направлено в Югорский районный суд для рассмотрения по существу», — добавили в Следственном комитете ХМАО.

Прокуратура ХМАО направила в суд обвинительное заключение в отношении фермера из Югорска и его заместителя. Они обвиняются в крупном мошенничестве и невыплате зарплаты в течение двух месяцев, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. «По версии следствия, в период в период с 2019 по 2020 годы глава крестьянско-фермерского хозяйства и его заместитель в целях получения субсидии на возмещение затрат при реализации сельскохозяйственной продукции предоставляли в администрацию Югорска подложные документы. На основании фиктивных документов из бюджета города выплачены денежные средства», — сообщили в прокуратуре. Ущерб бюджету составил более 31 миллиона рублей. С октября 2021 года по февраль 2022 года руководитель КФХ задолжал сотрудникам зарплату в 490 тысяч рублей. На сегодня вся задолженность погашена. «В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью более 100 млн рублей. Уголовное дело направлено в Югорский районный суд для рассмотрения по существу», — добавили в Следственном комитете ХМАО.