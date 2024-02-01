01 февраля 2024

Фермеров из ХМАО будут судить по обвинению в обмане мэрии на 31 миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Предпринимателя подозревают в обмане мэрии на 31 миллион рублей Фото:

Прокуратура ХМАО направила в суд обвинительное заключение в отношении фермера из Югорска и его заместителя. Они обвиняются в крупном мошенничестве и невыплате зарплаты в течение двух месяцев, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

«По версии следствия, в период в период с 2019 по 2020 годы глава крестьянско-фермерского хозяйства и его заместитель в целях получения субсидии на возмещение затрат при реализации сельскохозяйственной продукции предоставляли в администрацию Югорска подложные документы. На основании фиктивных документов из бюджета города выплачены денежные средства», — сообщили в прокуратуре.

Ущерб бюджету составил более 31 миллиона рублей. С октября 2021 года по февраль 2022 года руководитель КФХ задолжал сотрудникам зарплату в 490 тысяч рублей. На сегодня вся задолженность погашена. «В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью более 100 млн рублей. Уголовное дело направлено в Югорский районный суд для рассмотрения по существу», — добавили в Следственном комитете ХМАО.

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Прокуратура ХМАО направила в суд обвинительное заключение в отношении фермера из Югорска и его заместителя. Они обвиняются в крупном мошенничестве и невыплате зарплаты в течение двух месяцев, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. «По версии следствия, в период в период с 2019 по 2020 годы глава крестьянско-фермерского хозяйства и его заместитель в целях получения субсидии на возмещение затрат при реализации сельскохозяйственной продукции предоставляли в администрацию Югорска подложные документы. На основании фиктивных документов из бюджета города выплачены денежные средства», — сообщили в прокуратуре. Ущерб бюджету составил более 31 миллиона рублей. С октября 2021 года по февраль 2022 года руководитель КФХ задолжал сотрудникам зарплату в 490 тысяч рублей. На сегодня вся задолженность погашена. «В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью более 100 млн рублей. Уголовное дело направлено в Югорский районный суд для рассмотрения по существу», — добавили в Следственном комитете ХМАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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