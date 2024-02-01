В пермской колонии потушили пожар

Пожарные ликвидировали горение в производственном цехе колонии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пожар в исправительной колонии № 9, расположенной в Соликамске Пермского края, потушен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Пожар ликвидирован в 15:14», — сообщили в МЧС. Возгорание началось в производственном цеху в 11 утра. На тушение ушло более четырех часов.

Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. Огонь распространился по чердаку и охватил кровлю здания. Ранее URA.RU публиковало видео с места пожара.