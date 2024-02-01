01 февраля 2024

В пермской колонии потушили пожар

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Пожарные ликвидировали горение в производственном цехе колонии Фото:

Пожар в исправительной колонии № 9, расположенной в Соликамске Пермского края, потушен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Пожар ликвидирован в 15:14», — сообщили в МЧС. Возгорание началось в производственном цеху в 11 утра. На тушение ушло более четырех часов.

Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. Огонь распространился по чердаку и охватил кровлю здания. Ранее URA.RU публиковало видео с места пожара.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пожар в исправительной колонии № 9, расположенной в Соликамске Пермского края, потушен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. «Пожар ликвидирован в 15:14», — сообщили в МЧС. Возгорание началось в производственном цеху в 11 утра. На тушение ушло более четырех часов. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. Огонь распространился по чердаку и охватил кровлю здания. Ранее URA.RU публиковало видео с места пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...