В курганском аэропорту установили системы для точности посадки самолетов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В аэропорту Кургана установили систему радиомаячную систему, которая позволит увеличить точность посадки самолетов при непогоде. Об этом сообщается в telegram-канале Росавиации.

«В аэропорту Кургана введена в эксплуатацию радиомаячная система инструментального захода воздушного судна на посадку (РМС). Она позволит обеспечить точную и безопасную посадку воздушных судов в аэропорту при неблагоприятных метеоусловиях», — говорится в сообщении.

В Росавиации отмечают, что новая система произведена российским производителем радионавигационного оборудования — «Радиотехнические системы». За последние пять лет в воздушной гавани Кургана были установлены новые аэродромные локаторы, приводные радиостанции и проведены ремонтно-восстановительные работы оборудования ILS734. В аэропорту Кургана работает пять направлений: Москва, Сургут, Санкт-Петербург и Сочи. Также с мая начнутся рейсы до Минеральных вод.

Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Кургана впервые появился пожарный гидрант. Оборудование было установлено «Водным Союзом» для заправки самолетов и тушения возгораний.