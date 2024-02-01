01 февраля 2024

В аэропорту Кургана установили спецсистему для более точной посадки самолетов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, летное поле, аэродром, авиаперелет
В курганском аэропорту установили системы для точности посадки самолетов Фото:

В аэропорту Кургана установили систему радиомаячную систему, которая позволит увеличить точность посадки самолетов при непогоде. Об этом сообщается в telegram-канале Росавиации.

«В аэропорту Кургана введена в эксплуатацию радиомаячная система инструментального захода воздушного судна на посадку (РМС). Она позволит обеспечить точную и безопасную посадку воздушных судов в аэропорту при неблагоприятных метеоусловиях», — говорится в сообщении.

В Росавиации отмечают, что новая система произведена российским производителем радионавигационного оборудования — «Радиотехнические системы». За последние пять лет в воздушной гавани Кургана были установлены новые аэродромные локаторы, приводные радиостанции и проведены ремонтно-восстановительные работы оборудования ILS734. В аэропорту Кургана работает пять направлений: Москва, Сургут, Санкт-Петербург и Сочи. Также с мая начнутся рейсы до Минеральных вод.

Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Кургана впервые появился пожарный гидрант. Оборудование было установлено «Водным Союзом» для заправки самолетов и тушения возгораний.

В аэропорту Кургана установили радиомаячную систему для увеличения точности посадки самолетов
В аэропорту Кургана установили радиомаячную систему для увеличения точности посадки самолетов
Фото:

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В аэропорту Кургана установили систему радиомаячную систему, которая позволит увеличить точность посадки самолетов при непогоде. Об этом сообщается в telegram-канале Росавиации. «В аэропорту Кургана введена в эксплуатацию радиомаячная система инструментального захода воздушного судна на посадку (РМС). Она позволит обеспечить точную и безопасную посадку воздушных судов в аэропорту при неблагоприятных метеоусловиях», — говорится в сообщении. В Росавиации отмечают, что новая система произведена российским производителем радионавигационного оборудования — «Радиотехнические системы». За последние пять лет в воздушной гавани Кургана были установлены новые аэродромные локаторы, приводные радиостанции и проведены ремонтно-восстановительные работы оборудования ILS734. В аэропорту Кургана работает пять направлений: Москва, Сургут, Санкт-Петербург и Сочи. Также с мая начнутся рейсы до Минеральных вод. Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Кургана впервые появился пожарный гидрант. Оборудование было установлено «Водным Союзом» для заправки самолетов и тушения возгораний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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