В курганском аэропорту впервые установили пожарный гидрант

10 мая 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

В аэропорту Кургана установили первый пожарный гидрант Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В аэропорту Кургана появился первый пожарный гидрант. Его установил «Водный Союз» для заправки самолетов и тушения возгораний. Об этом сообщается на сайте ресурсоснабжающей организации. «В День Победы, 9 мая, „Водный Союз“ установил в Курганском аэропорту первый пожарный гидрант. Оборудование необходимо для заправки самолетов и иной спецтехники, а также может быть использовано при тушении возгораний. До этого ближайший пожарный гидрант располагался по улице Урожайной», — сообщили в организации. По данным «Водного Союза», внеплановая установка пожарного гидранта была отработана в день получения заявки от руководства аэропорта. Оборудование имеет гарантию три года. Заявленный срок эксплуатации составляет не менее 18 лет. Ранее URA.RU писало, что в Кургане установят 75 новых пожарных гидрантов. Монтажом занимается «Водный Союз». Сейчас уже оборудовано почти половина. Также сообщалось, что жители Заозерного жаловались на неисправные гидранты. Позже в мэрии Кургана сообщили, что на их ремонт направлены деньги.

В аэропорту Кургана появился первый пожарный гидрант. Его установил «Водный Союз» для заправки самолетов и тушения возгораний. Об этом сообщается на сайте ресурсоснабжающей организации. «В День Победы, 9 мая, „Водный Союз“ установил в Курганском аэропорту первый пожарный гидрант. Оборудование необходимо для заправки самолетов и иной спецтехники, а также может быть использовано при тушении возгораний. До этого ближайший пожарный гидрант располагался по улице Урожайной», — сообщили в организации. По данным «Водного Союза», внеплановая установка пожарного гидранта была отработана в день получения заявки от руководства аэропорта. Оборудование имеет гарантию три года. Заявленный срок эксплуатации составляет не менее 18 лет. Ранее URA.RU писало, что в Кургане установят 75 новых пожарных гидрантов. Монтажом занимается «Водный Союз». Сейчас уже оборудовано почти половина. Также сообщалось, что жители Заозерного жаловались на неисправные гидранты. Позже в мэрии Кургана сообщили, что на их ремонт направлены деньги.