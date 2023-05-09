09 мая 2023

В курганском аэропорту впервые установили пожарный гидрант

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, аэропорт, споттинг, авиарейс, самолет
В аэропорту Кургана установили первый пожарный гидрант Фото:

В аэропорту Кургана появился первый пожарный гидрант. Его установил «Водный Союз» для заправки самолетов и тушения возгораний. Об этом сообщается на сайте ресурсоснабжающей организации.

«В День Победы, 9 мая, „Водный Союз“ установил в Курганском аэропорту первый пожарный гидрант. Оборудование необходимо для заправки самолетов и иной спецтехники, а также может быть использовано при тушении возгораний. До этого ближайший пожарный гидрант располагался по улице Урожайной», — сообщили в организации.

По данным «Водного Союза», внеплановая установка пожарного гидранта была отработана в день получения заявки от руководства аэропорта. Оборудование имеет гарантию три года. Заявленный срок эксплуатации составляет не менее 18 лет.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане установят 75 новых пожарных гидрантов. Монтажом занимается «Водный Союз». Сейчас уже оборудовано почти половина. Также сообщалось, что жители Заозерного жаловались на неисправные гидранты. Позже в мэрии Кургана сообщили, что на их ремонт направлены деньги.

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В аэропорту Кургана появился первый пожарный гидрант. Его установил «Водный Союз» для заправки самолетов и тушения возгораний. Об этом сообщается на сайте ресурсоснабжающей организации. «В День Победы, 9 мая, „Водный Союз“ установил в Курганском аэропорту первый пожарный гидрант. Оборудование необходимо для заправки самолетов и иной спецтехники, а также может быть использовано при тушении возгораний. До этого ближайший пожарный гидрант располагался по улице Урожайной», — сообщили в организации. По данным «Водного Союза», внеплановая установка пожарного гидранта была отработана в день получения заявки от руководства аэропорта. Оборудование имеет гарантию три года. Заявленный срок эксплуатации составляет не менее 18 лет. Ранее URA.RU писало, что в Кургане установят 75 новых пожарных гидрантов. Монтажом занимается «Водный Союз». Сейчас уже оборудовано почти половина. Также сообщалось, что жители Заозерного жаловались на неисправные гидранты. Позже в мэрии Кургана сообщили, что на их ремонт направлены деньги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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