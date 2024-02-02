Вора-рецидивиста из Пермского края судят в пятый раз

За серию краж вор-рецидивист получил шесть лет колонии строго режима Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жителя Добрянки приговорили к шести года лишения свободы в колонии строго режима. Об этом сообщает «Зори Плюс».

«На скамью подсудимых 41-летних гражданин попал уже в пятый раз. По данным уголовного дела он заметил во дворе припаркованный автомобиль с открытыми дверями в котором спал водитель и похитил телефон с банковской картой под чехлом» — сообщает издание.

Позже он совершил аналогичное преступление, на этот раз украв телефон из кармана рюкзака. Суд учел при вынесении приговора рецидив преступлений. В пользу одного из потерпевших взыскано 15497 руб.