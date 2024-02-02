Вора-рецидивиста из Пермского края судят в пятый раз

За серию краж вор-рецидивист получил шесть лет колонии строго режима
Жителя Добрянки приговорили к шести года лишения свободы в колонии строго режима. Об этом сообщает «Зори Плюс».
«На скамью подсудимых 41-летних гражданин попал уже в пятый раз. По данным уголовного дела он заметил во дворе припаркованный автомобиль с открытыми дверями в котором спал водитель и похитил телефон с банковской картой под чехлом» — сообщает издание.
Позже он совершил аналогичное преступление, на этот раз украв телефон из кармана рюкзака. Суд учел при вынесении приговора рецидив преступлений. В пользу одного из потерпевших взыскано 15497 руб.
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