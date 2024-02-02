Вора-рецидивиста из Пермского края судят в пятый раз

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Музей заповедник истории политических репрессий "Пермь - 36". деревня Кучино, колючая проволока, зона, колония, тюрьма, колючка, уфсин, итк, гулаг, сторожевая вышка, иту
За серию краж вор-рецидивист получил шесть лет колонии строго режима Фото:

Жителя Добрянки приговорили к шести года лишения свободы в колонии строго режима. Об этом сообщает «Зори Плюс».

«На скамью подсудимых 41-летних гражданин попал уже в пятый раз. По данным уголовного дела он заметил во дворе припаркованный автомобиль с открытыми дверями в котором спал водитель и похитил телефон с банковской картой под чехлом» — сообщает издание.

Позже он совершил аналогичное преступление, на этот раз украв телефон из кармана рюкзака. Суд учел при вынесении приговора рецидив преступлений. В пользу одного из потерпевших взыскано 15497 руб.

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Жителя Добрянки приговорили к шести года лишения свободы в колонии строго режима. Об этом сообщает «Зори Плюс». «На скамью подсудимых 41-летних гражданин попал уже в пятый раз. По данным уголовного дела он заметил во дворе припаркованный автомобиль с открытыми дверями в котором спал водитель и похитил телефон с банковской картой под чехлом» — сообщает издание. Позже он совершил аналогичное преступление, на этот раз украв телефон из кармана рюкзака. Суд учел при вынесении приговора рецидив преступлений. В пользу одного из потерпевших взыскано 15497 руб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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