СК по Пермскому краю возбудил уголовное дело после падения снега на пенсионера

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Сосульки, снег на крышах и грязь. Екатеринбург, сосульки
Снег и лед с крыши травмировал пенсионера Фото:

В Яйве 70-летний мужчина получил травмы после падения снега с крыши. О возбуждении уголовного дела по этому факту сообщает СКР по Пермскому краю.

«Произошло падение льда и снега на проходившего возле здания 70-летнего мужчину, в результате чего потерпевший получил различные травмы. СК по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщается ведомство.

Мужчине была оказана необходимая медицинская площадь. Расследование всех обстоятельств происшествия продолжается.

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В Яйве 70-летний мужчина получил травмы после падения снега с крыши. О возбуждении уголовного дела по этому факту сообщает СКР по Пермскому краю. «Произошло падение льда и снега на проходившего возле здания 70-летнего мужчину, в результате чего потерпевший получил различные травмы. СК по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщается ведомство. Мужчине была оказана необходимая медицинская площадь. Расследование всех обстоятельств происшествия продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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