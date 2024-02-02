СК по Пермскому краю возбудил уголовное дело после падения снега на пенсионера

Снег и лед с крыши травмировал пенсионера Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Яйве 70-летний мужчина получил травмы после падения снега с крыши. О возбуждении уголовного дела по этому факту сообщает СКР по Пермскому краю.

«Произошло падение льда и снега на проходившего возле здания 70-летнего мужчину, в результате чего потерпевший получил различные травмы. СК по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщается ведомство.

Мужчине была оказана необходимая медицинская площадь. Расследование всех обстоятельств происшествия продолжается.