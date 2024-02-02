В ЯНАО жители жалуются на срезанные провода для электроподогрева машин. Фото

В Новом Уренгое неизвестный перерезал провод электрокотла соседа
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальцы незаконно подогревают двигатель автомобилей с помощью электрокотла Фото:

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) жалуются на обрезанные провода автомобильных электрокотлов. Горожане сообщили о порче систем электроподогрева в социальной сети.

«Дворовые войны. Начало. Ленинградский 16», — написал Александр Зажогин в сообществе «Подслушано Новый Уренгой». На фото запечатлено объявление с угрозой разоблачения виновного в порче имущества, которое повесил местный житель на входную дверь подъезда.

Новоуренгойцы возмутились поступками неизвестного вандала. «Заявление написать в полицию, пусть ищут его, порча имущества!», — дала совет Ксения Пилюшина. «Если есть официальное подтверждение содеянного, идите в правоохранительные органы, а не листочки развешивайте», — высказала свое мнение Ксения Суханова. Однако многие считают, что такой способ обогрева автомобиля является незаконным и нарушает правила пожарной безопасности. «Потому что достали своими проводами. Вечно под ногами валяются. Они под напряжением», — поделилась Yana Ti. «Из-за проводов сплошные проблемы и неудобства! Вечные недовольства, что кто-то встал на место, где провод торчит, люди спотыкаются. Да и, вроде как, это запрещено!» — отметил Владимир Туров.

В городской администрации корреспонденту URA.RU рассказали, что обогрев машин с использованием электрического провода является нарушением правил благоустройства города и пожарной безопасности. О происшествиях, требующих проверки возможных признаков преступления или административного правонарушения, жителям города следует сообщать в дежурную часть городского отдела МВД.

Жители Нового Уренгоя повесил объявление с угрозой разоблачения человека, который обрезал провод его электрокотла
Жители Нового Уренгоя повесил объявление с угрозой разоблачения человека, который обрезал провод его электрокотла
Фото:
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Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) жалуются на обрезанные провода автомобильных электрокотлов. Горожане сообщили о порче систем электроподогрева в социальной сети. «Дворовые войны. Начало. Ленинградский 16», — написал Александр Зажогин в сообществе «Подслушано Новый Уренгой». На фото запечатлено объявление с угрозой разоблачения виновного в порче имущества, которое повесил местный житель на входную дверь подъезда. Новоуренгойцы возмутились поступками неизвестного вандала. «Заявление написать в полицию, пусть ищут его, порча имущества!», — дала совет Ксения Пилюшина. «Если есть официальное подтверждение содеянного, идите в правоохранительные органы, а не листочки развешивайте», — высказала свое мнение Ксения Суханова. Однако многие считают, что такой способ обогрева автомобиля является незаконным и нарушает правила пожарной безопасности. «Потому что достали своими проводами. Вечно под ногами валяются. Они под напряжением», — поделилась Yana Ti. «Из-за проводов сплошные проблемы и неудобства! Вечные недовольства, что кто-то встал на место, где провод торчит, люди спотыкаются. Да и, вроде как, это запрещено!» — отметил Владимир Туров. В городской администрации корреспонденту URA.RU рассказали, что обогрев машин с использованием электрического провода является нарушением правил благоустройства города и пожарной безопасности. О происшествиях, требующих проверки возможных признаков преступления или административного правонарушения, жителям города следует сообщать в дежурную часть городского отдела МВД.
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© Служба новостей «URA.RU»
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