Бойцы на СВО благодарят жителей Пермского края за гуманитарную помощь
Бойцы подразделения «Ахмат» записали видеообращение в котором поблагодарили жителей Чайковского за помощь. В ответ военнослужащие пообещали подарить победу.
«Хотим поблагодарить администрацию города Чайковский и всех неравнодушных жителей, комитет ветеранов боевых действий, военно-спортивный клуб „Десантник“ и ассоциацию ветеранов ВДВ и спецназа», — сказали бойцы. Военнослужащие отметили, что гуманитарная помощь идет в дело. Бойцы на передовой ощущают поддержку страны.
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