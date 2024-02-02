Бойцы спецназа «Ахмат» поблагодарили за гуманитарную помощь из Пермского края. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, гуманитарная помощь, украина, мариуполь, война, буква z, гуманитарная катастрофа, сво, специальная военная операция, зет
Бойцы на СВО благодарят жителей Пермского края за гуманитарную помощь Фото:

Бойцы подразделения «Ахмат» записали видеообращение в котором поблагодарили жителей Чайковского за помощь. В ответ военнослужащие пообещали подарить победу.

«Хотим поблагодарить администрацию города Чайковский и всех неравнодушных жителей, комитет ветеранов боевых действий, военно-спортивный клуб „Десантник“ и ассоциацию ветеранов ВДВ и спецназа», — сказали бойцы. Военнослужащие отметили, что гуманитарная помощь идет в дело. Бойцы на передовой ощущают поддержку страны.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бойцы подразделения «Ахмат» записали видеообращение в котором поблагодарили жителей Чайковского за помощь. В ответ военнослужащие пообещали подарить победу. «Хотим поблагодарить администрацию города Чайковский и всех неравнодушных жителей, комитет ветеранов боевых действий, военно-спортивный клуб „Десантник“ и ассоциацию ветеранов ВДВ и спецназа», — сказали бойцы. Военнослужащие отметили, что гуманитарная помощь идет в дело. Бойцы на передовой ощущают поддержку страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...