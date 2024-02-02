Бойцы спецназа «Ахмат» поблагодарили за гуманитарную помощь из Пермского края. Видео

02 февраля 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Бойцы на СВО благодарят жителей Пермского края за гуманитарную помощь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Бойцы подразделения «Ахмат» записали видеообращение в котором поблагодарили жителей Чайковского за помощь. В ответ военнослужащие пообещали подарить победу. «Хотим поблагодарить администрацию города Чайковский и всех неравнодушных жителей, комитет ветеранов боевых действий, военно-спортивный клуб „Десантник“ и ассоциацию ветеранов ВДВ и спецназа», — сказали бойцы. Военнослужащие отметили, что гуманитарная помощь идет в дело. Бойцы на передовой ощущают поддержку страны.

Бойцы подразделения «Ахмат» записали видеообращение в котором поблагодарили жителей Чайковского за помощь. В ответ военнослужащие пообещали подарить победу. «Хотим поблагодарить администрацию города Чайковский и всех неравнодушных жителей, комитет ветеранов боевых действий, военно-спортивный клуб „Десантник“ и ассоциацию ветеранов ВДВ и спецназа», — сказали бойцы. Военнослужащие отметили, что гуманитарная помощь идет в дело. Бойцы на передовой ощущают поддержку страны.