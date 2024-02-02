Путин рассказал, при каком условии не стал бы возвращать Крым

Путин не стал бы возвращать Крым в состав РФ, если бы этого не хотели россияне
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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир, топ
Владимир Путин уверен в желании россиян иметь Крым в составе РФ Фото:

Президент России Владимир Путин не присоединял бы Крым к РФ, если бы не был уверенности в желании россиян и крымчан вернуть полуостров. Об этом российский лидер заявил на встрече с участниками форума «Все для Победы!»

«Ес ли бы я не был уверен, что люди в России, и в Крыму, в том числе, хотят возвращения Крыма в состав России, я бы никогда этого не сделал», — сказал Владимир Путин. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».

Крым был присоединен к России в 2014 году. Недавний опрос ВЦИОМ показал, что такой шаг поддерживают более 80% населения страны.

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Президент России Владимир Путин не присоединял бы Крым к РФ, если бы не был уверенности в желании россиян и крымчан вернуть полуостров. Об этом российский лидер заявил на встрече с участниками форума «Все для Победы!» «Ес ли бы я не был уверен, что люди в России, и в Крыму, в том числе, хотят возвращения Крыма в состав России, я бы никогда этого не сделал», — сказал Владимир Путин. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Крым был присоединен к России в 2014 году. Недавний опрос ВЦИОМ показал, что такой шаг поддерживают более 80% населения страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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