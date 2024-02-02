Путин рассказал, при каком условии не стал бы возвращать Крым

Путин не стал бы возвращать Крым в состав РФ, если бы этого не хотели россияне

02 февраля 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

Владимир Путин уверен в желании россиян иметь Крым в составе РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин не присоединял бы Крым к РФ, если бы не был уверенности в желании россиян и крымчан вернуть полуостров. Об этом российский лидер заявил на встрече с участниками форума «Все для Победы!» «Ес ли бы я не был уверен, что люди в России, и в Крыму, в том числе, хотят возвращения Крыма в состав России, я бы никогда этого не сделал», — сказал Владимир Путин. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Крым был присоединен к России в 2014 году. Недавний опрос ВЦИОМ показал, что такой шаг поддерживают более 80% населения страны.

Президент России Владимир Путин не присоединял бы Крым к РФ, если бы не был уверенности в желании россиян и крымчан вернуть полуостров. Об этом российский лидер заявил на встрече с участниками форума «Все для Победы!» «Ес ли бы я не был уверен, что люди в России, и в Крыму, в том числе, хотят возвращения Крыма в состав России, я бы никогда этого не сделал», — сказал Владимир Путин. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Крым был присоединен к России в 2014 году. Недавний опрос ВЦИОМ показал, что такой шаг поддерживают более 80% населения страны.