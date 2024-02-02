Пермский краевой суд оставил без изменения решение взыскать 646 млн с застройщика

Пермский краевой суд решил взыскать 646 млн с застройщика

02 февраля 2024 в 18:42 Размер текста - 17 +

Краевой суд постановил взыскать с застройщика 646 млн Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский краевой суд подтвердил решение Свердловского районного суда Перми о взыскании убытков с руководителей ООО «КамСтройИнвест».Застройщик обязан выплатить в пользу ППК «Фонд развития территорий» больше 646 млн рублей. «Пермский краевой суд оставил без изменения решение Свердловского районного суда г. Перми в отношении руководителей ООО „КамСтройИнвест“ о взыскании с них в пользу ППК „Фонд развития территорий“ сумму убытков в размере 646 297 885,64 рублей», — говорится на в сообщении пермского краевого суда. 280 участников долевого строительства пострадали от действий «КамСтройИнвест». Их объекты недвижимости достраивали за счет бюджетных средств из фонда ППК «Фонд развития территорий». Ранее Мотовилихинский районный назначил руководителям предприятия наказание в виде лишения свободы.

Пермский краевой суд подтвердил решение Свердловского районного суда Перми о взыскании убытков с руководителей ООО «КамСтройИнвест».Застройщик обязан выплатить в пользу ППК «Фонд развития территорий» больше 646 млн рублей. «Пермский краевой суд оставил без изменения решение Свердловского районного суда г. Перми в отношении руководителей ООО „КамСтройИнвест“ о взыскании с них в пользу ППК „Фонд развития территорий“ сумму убытков в размере 646 297 885,64 рублей», — говорится на в сообщении пермского краевого суда. 280 участников долевого строительства пострадали от действий «КамСтройИнвест». Их объекты недвижимости достраивали за счет бюджетных средств из фонда ППК «Фонд развития территорий». Ранее Мотовилихинский районный назначил руководителям предприятия наказание в виде лишения свободы.