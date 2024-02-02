Россия собирается экспортировать платформу «Госуслуги»

В РФ ведутся вопросы, касающиеся экспорта платформы «Госуслуг»
Россия планирует экспортировать платформу «Госуслуги» в дружественные государства. Об этом сообщил министр цифрового развития страны Максут Шадаев.
«РФ обсуждает вопрос об экспорте платформы „Госуслуги“ в дружественные страны» — сказал Максут Шадаев. Его слова передает ТАСС.
Ранее главный аналитик ассоциации отечественных разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Дмитрий Желвицкий сообщил о планах увеличить экспорт IT-продукции петербургских компаний в дружественные страны. По его словам, экспорт намерены увеличить на 18-20%.
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