Россия собирается экспортировать платформу «Госуслуги»

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В РФ ведутся вопросы, касающиеся экспорта платформы «Госуслуг» Фото:

Россия планирует экспортировать платформу «Госуслуги» в дружественные государства. Об этом сообщил министр цифрового развития страны Максут Шадаев.

«РФ обсуждает вопрос об экспорте платформы „Госуслуги“ в дружественные страны» — сказал Максут Шадаев. Его слова передает ТАСС.

Ранее главный аналитик ассоциации отечественных разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Дмитрий Желвицкий сообщил о планах увеличить экспорт IT-продукции петербургских компаний в дружественные страны. По его словам, экспорт намерены увеличить на 18-20%.

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Россия планирует экспортировать платформу «Госуслуги» в дружественные государства. Об этом сообщил министр цифрового развития страны Максут Шадаев. «РФ обсуждает вопрос об экспорте платформы „Госуслуги“ в дружественные страны» — сказал Максут Шадаев. Его слова передает ТАСС. Ранее главный аналитик ассоциации отечественных разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Дмитрий Желвицкий сообщил о планах увеличить экспорт IT-продукции петербургских компаний в дружественные страны. По его словам, экспорт намерены увеличить на 18-20%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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