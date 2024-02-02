Какие подписи кандидатов в президенты ЦИК посчитает браком

ЦИК подозревает, что двое кандидатов в президенты собирали подписи у мертвых

02 февраля 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Количество отбираемых подписей для первоначальной проверки составляет 60 тысяч Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Центризбиркоме (ЦИК) 2 февраля заподозрили кандидатов в президенты РФ Сергея Малинковича и Бориса Надеждина в сборе подписей от людей, которых уже нет в живых. Таким мнением поделился замглавы ЦИК Николай Булаев. URA.RU расскажет в материале, какие подписи ЦИК посчитает браком. Что проверяет ЦИК Во время проверки подписных листов ЦИК обращает внимание на соблюдение порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверность содержащихся в них сведений об избирателях и о лицах, осуществлявших сбор подписей. Также проверяются все подписи избирателей и соответствующие им сведения об избирателях. По результатам подпись может быть признана достоверной или наоборот. Как проходит проверка Информацию об избирателе проверяют с помощью подсистемы «Регистр избирателей, участников референдума» на предмет правдивости указанных в подписных листах сведений. При обнаружении расхождений между персональными данными избирателя, содержащимися в подписном листе и в регистре, либо при их отсутствии направляется запрос для получения официальной справки о достоверности сведений.

При проверке подписных листов могут использовать специальное программное обеспечение, которое формируется на основании оцифрованных записей, содержащихся в подписных листах;

Сведения в подписных листах должны соответствовать информации, указанной в списке, удостоверенной нотариусом;

После проведения проверки Рабочая группа рассматривает ведомости проверки подписных листов, заключения экспертов, справки МВД России о достоверности сведений;

Член Рабочей группы подписывает итоговый протокол после проверки;

Если по результатам проверки количества представленных достоверных подписей избирателей оказалось мало для регистрации кандидата, то дополнительная проверка не проходит, и составляется Итоговый протокол.

Копия Итогового протокола заверяется руководителем Рабочей группы и передается кандидату не менее чем за двое суток до дня заседания ЦИК, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата либо об отказе в его регистрации;

После получения копии Итогового протокола кандидат может представить в Рабочую группу возражения в случае несогласия с выводами о признании подписи недостоверной или недействительной;

Повторная проверка после принятия ЦИК решения о регистрации кандидата либо об отказе в его регистрации может быть осуществлена только Верховным Судом РФ. Правила проведения случайной выборки подписных листов Для проведения случайной выборки используются данные протокола об итогах сбора подписей избирателей, а в случае если составлялся уточненный протокол, — его данные;

Единицей случайной выборки считается папка с подписными листами;

Количество отбираемых подписей для первоначальной проверки составляет 60 тысяч и является одинаковым для всех кандидатов на должность президента РФ;

Если общее количество подписей меньше количества подписей избирателей, необходимого для регистрации, то выборка и дальнейшая проверка не проводятся;

Если требуется проведение дополнительной проверки подписей избирателей, то отбор производится из числа папок с подписными листами, которые не были отобраны для первоначальной проверки. Количество подписей избирателей составляет 30 тысяч подписей избирателей. Других дополнительных проверок нет и процедура случайной выборки более не повторяется. Какие подписи считаются недействительными и недостоверными Если при проверке подписных листов ЦИК обнаруживает несколько подписей одного и того же лица в поддержку выдвижения одного и того же кандидата, достоверной считается только одна подпись, остальные считают недействительными;

Подписи, собранные вне периода сбора подписей, в том числе до дня оплаты изготовления подписных листов;

Подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом, а также подписи избирателей, место жительства которых расположено за пределами территории РФ;

Подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности;

Подписи без указания даты собственноручного внесения избирателем своей подписи в подписной лист;

Подписи избирателей, сведения о которых внесены в подписной лист нерукописным способом или карандашом;

Подписи с исправлениями в датах их внесения в подписной лист, если эти исправления специально не оговорены избирателями; Недостоверной признают подпись, выполненную от имени одного лица другим лицом. Вывод делается на основании заключения эксперта. Какой процент брака допустим Если суммарное количество недостоверных и недействительных подписей избирателей составит более 5% от общего количества подписей, то дальнейшая проверка подписных листов прекращается. Регистрация кандидата не проводится. Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина 29 января сообщила, что 91 подпись из 60 тысяч, представленных в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина, была признана недействительной. По ее словам, это 0,15% от общего числа.

В Центризбиркоме (ЦИК) 2 февраля заподозрили кандидатов в президенты РФ Сергея Малинковича и Бориса Надеждина в сборе подписей от людей, которых уже нет в живых. Таким мнением поделился замглавы ЦИК Николай Булаев. URA.RU расскажет в материале, какие подписи ЦИК посчитает браком. Во время проверки подписных листов ЦИК обращает внимание на соблюдение порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверность содержащихся в них сведений об избирателях и о лицах, осуществлявших сбор подписей. Также проверяются все подписи избирателей и соответствующие им сведения об избирателях. По результатам подпись может быть признана достоверной или наоборот. Недостоверной признают подпись, выполненную от имени одного лица другим лицом. Вывод делается на основании заключения эксперта. Если суммарное количество недостоверных и недействительных подписей избирателей составит более 5% от общего количества подписей, то дальнейшая проверка подписных листов прекращается. Регистрация кандидата не проводится. Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина 29 января сообщила, что 91 подпись из 60 тысяч, представленных в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина, была признана недействительной. По ее словам, это 0,15% от общего числа.