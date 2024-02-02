Какие подписи кандидатов в президенты ЦИК посчитает браком

В Центризбиркоме (ЦИК) 2 февраля заподозрили кандидатов в президенты РФ Сергея Малинковича и Бориса Надеждина в сборе подписей от людей, которых уже нет в живых. Таким мнением поделился замглавы ЦИК Николай Булаев. URA.RU расскажет в материале, какие подписи ЦИК посчитает браком.
Что проверяет ЦИК
Во время проверки подписных листов ЦИК обращает внимание на соблюдение порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверность содержащихся в них сведений об избирателях и о лицах, осуществлявших сбор подписей. Также проверяются все подписи избирателей и соответствующие им сведения об избирателях. По результатам подпись может быть признана достоверной или наоборот.
Как проходит проверка
- Информацию об избирателе проверяют с помощью подсистемы «Регистр избирателей, участников референдума» на предмет правдивости указанных в подписных листах сведений. При обнаружении расхождений между персональными данными избирателя, содержащимися в подписном листе и в регистре, либо при их отсутствии направляется запрос для получения официальной справки о достоверности сведений.
- При проверке подписных листов могут использовать специальное программное обеспечение, которое формируется на основании оцифрованных записей, содержащихся в подписных листах;
- Сведения в подписных листах должны соответствовать информации, указанной в списке, удостоверенной нотариусом;
- После проведения проверки Рабочая группа рассматривает ведомости проверки подписных листов, заключения экспертов, справки МВД России о достоверности сведений;
- Член Рабочей группы подписывает итоговый протокол после проверки;
- Если по результатам проверки количества представленных достоверных подписей избирателей оказалось мало для регистрации кандидата, то дополнительная проверка не проходит, и составляется Итоговый протокол.
- Копия Итогового протокола заверяется руководителем Рабочей группы и передается кандидату не менее чем за двое суток до дня заседания ЦИК, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата либо об отказе в его регистрации;
- После получения копии Итогового протокола кандидат может представить в Рабочую группу возражения в случае несогласия с выводами о признании подписи недостоверной или недействительной;
- Повторная проверка после принятия ЦИК решения о регистрации кандидата либо об отказе в его регистрации может быть осуществлена только Верховным Судом РФ.
Правила проведения случайной выборки подписных листов
- Для проведения случайной выборки используются данные протокола об итогах сбора подписей избирателей, а в случае если составлялся уточненный протокол, — его данные;
- Единицей случайной выборки считается папка с подписными листами;
- Количество отбираемых подписей для первоначальной проверки составляет 60 тысяч и является одинаковым для всех кандидатов на должность президента РФ;
- Если общее количество подписей меньше количества подписей избирателей, необходимого для регистрации, то выборка и дальнейшая проверка не проводятся;
- Если требуется проведение дополнительной проверки подписей избирателей, то отбор производится из числа папок с подписными листами, которые не были отобраны для первоначальной проверки. Количество подписей избирателей составляет 30 тысяч подписей избирателей. Других дополнительных проверок нет и процедура случайной выборки более не повторяется.
Какие подписи считаются недействительными и недостоверными
- Если при проверке подписных листов ЦИК обнаруживает несколько подписей одного и того же лица в поддержку выдвижения одного и того же кандидата, достоверной считается только одна подпись, остальные считают недействительными;
- Подписи, собранные вне периода сбора подписей, в том числе до дня оплаты изготовления подписных листов;
- Подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом, а также подписи избирателей, место жительства которых расположено за пределами территории РФ;
- Подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности;
- Подписи без указания даты собственноручного внесения избирателем своей подписи в подписной лист;
- Подписи избирателей, сведения о которых внесены в подписной лист нерукописным способом или карандашом;
- Подписи с исправлениями в датах их внесения в подписной лист, если эти исправления специально не оговорены избирателями;
Недостоверной признают подпись, выполненную от имени одного лица другим лицом. Вывод делается на основании заключения эксперта.
Какой процент брака допустим
Если суммарное количество недостоверных и недействительных подписей избирателей составит более 5% от общего количества подписей, то дальнейшая проверка подписных листов прекращается. Регистрация кандидата не проводится.
Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина 29 января сообщила, что 91 подпись из 60 тысяч, представленных в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина, была признана недействительной. По ее словам, это 0,15% от общего числа.
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