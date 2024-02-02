Фигурист из Пермского края отказывается принимать медаль Олимпиады по почте

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Этап кубка России по фигурному катанию. Короткая программа. Юноши, мужчины. Екатеринбург, коньки, фигурное катание
Фигурист из Березников ждет от МОК личного награждения Фото:

Фигурист Александр Галлямов уроженец Березников выступал в паре с Анастасией Мишиной на Олимпиаде 2022 в Пекине. Там пара в составе сборной России взяла «золото» в командном турнире, но после решения МОК о дисквалификации Камилы Валиевой сборная опустилась на третье место и теперь медали им положены бронзовые. Сообщает агентство ТАСС.

»«Если МОК хочет вручить нам медали за командный турнир, то я бы предложил им прислать нам официальное приглашение. Мы с Настей всегда уважали олимпийское движение в его оригинальном виде и всегда приезжали на любые мероприятия по первому приглашению. Принимать что-либо по почте или через третьих лиц я лично отказываюсь», — заявил фигурист.

Александр Галлямов и Анастасия Мишина — сильнейшая пара в российском фигурном катании на данный момент. На последнем Чемпионате России дуэт занял первое место.

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Фигурист Александр Галлямов уроженец Березников выступал в паре с Анастасией Мишиной на Олимпиаде 2022 в Пекине. Там пара в составе сборной России взяла «золото» в командном турнире, но после решения МОК о дисквалификации Камилы Валиевой сборная опустилась на третье место и теперь медали им положены бронзовые. Сообщает агентство ТАСС. »«Если МОК хочет вручить нам медали за командный турнир, то я бы предложил им прислать нам официальное приглашение. Мы с Настей всегда уважали олимпийское движение в его оригинальном виде и всегда приезжали на любые мероприятия по первому приглашению. Принимать что-либо по почте или через третьих лиц я лично отказываюсь», — заявил фигурист. Александр Галлямов и Анастасия Мишина — сильнейшая пара в российском фигурном катании на данный момент. На последнем Чемпионате России дуэт занял первое место.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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