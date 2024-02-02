Фигурист из Пермского края отказывается принимать медаль Олимпиады по почте

Фигурист из Березников ждет от МОК личного награждения Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Фигурист Александр Галлямов уроженец Березников выступал в паре с Анастасией Мишиной на Олимпиаде 2022 в Пекине. Там пара в составе сборной России взяла «золото» в командном турнире, но после решения МОК о дисквалификации Камилы Валиевой сборная опустилась на третье место и теперь медали им положены бронзовые. Сообщает агентство ТАСС.

»«Если МОК хочет вручить нам медали за командный турнир, то я бы предложил им прислать нам официальное приглашение. Мы с Настей всегда уважали олимпийское движение в его оригинальном виде и всегда приезжали на любые мероприятия по первому приглашению. Принимать что-либо по почте или через третьих лиц я лично отказываюсь», — заявил фигурист.

Александр Галлямов и Анастасия Мишина — сильнейшая пара в российском фигурном катании на данный момент. На последнем Чемпионате России дуэт занял первое место.