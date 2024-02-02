Клип на завирусившийся хит «Дымок» заблокировали для россиян на Youtube. Скрин

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Клип набрал 16 миллионов просмотров Фото:

Клип на внезапно набравшую популярность песню «Дымок» исполнителя Ицык Цыпера (Игорь Цыба) заблокировали на платформе Youtube для россиян. Он набрал 16 миллионов просмотров.

«Видео недоступно. Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов», — говорится в сообщении на youtube-канале исполнителя. Почти за полгода клип набрал больше 16 миллионов просмотров. В музыкальном чарте соцсети Вконтакте песня занимает второе место.

Ранее активисты движения «Ветераны России» потребовали запретить песню «Дымок» из-за пропаганды запрещенных веществ. «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру РФ.

Заблокированный клип «Дымок»
Заблокированный клип «Дымок»

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Клип на внезапно набравшую популярность песню «Дымок» исполнителя Ицык Цыпера (Игорь Цыба) заблокировали на платформе Youtube для россиян. Он набрал 16 миллионов просмотров. «Видео недоступно. Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов», — говорится в сообщении на youtube-канале исполнителя. Почти за полгода клип набрал больше 16 миллионов просмотров. В музыкальном чарте соцсети Вконтакте песня занимает второе место. Ранее активисты движения «Ветераны России» потребовали запретить песню «Дымок» из-за пропаганды запрещенных веществ. «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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