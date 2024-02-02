Развлечения Знаменитости Клип на завирусившийся хит «Дымок» заблокировали для россиян на Youtube. Скрин 02 февраля 2024 в 22:12 Размер текста - 17 + Клип набрал 16 миллионов просмотров Фото: Денис Моргунов © URA.RU Клип на внезапно набравшую популярность песню «Дымок» исполнителя Ицык Цыпера (Игорь Цыба) заблокировали на платформе Youtube для россиян. Он набрал 16 миллионов просмотров. «Видео недоступно. Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов», — говорится в сообщении на youtube-канале исполнителя. Почти за полгода клип набрал больше 16 миллионов просмотров. В музыкальном чарте соцсети Вконтакте песня занимает второе место. Ранее активисты движения «Ветераны России» потребовали запретить песню «Дымок» из-за пропаганды запрещенных веществ. «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру РФ. Заблокированный клип «Дымок» Youtube-канал Ицык Цыпера Клип на внезапно набравшую популярность песню «Дымок» исполнителя Ицык Цыпера (Игорь Цыба) заблокировали на платформе Youtube для россиян. Он набрал 16 миллионов просмотров. «Видео недоступно. Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов», — говорится в сообщении на youtube-канале исполнителя. Почти за полгода клип набрал больше 16 миллионов просмотров. В музыкальном чарте соцсети Вконтакте песня занимает второе место. Ранее активисты движения «Ветераны России» потребовали запретить песню «Дымок» из-за пропаганды запрещенных веществ. «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям