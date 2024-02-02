Сочи принял первый пассажирский рейс Ту-214 после перезапуска их полетов

03 февраля 2024 в 06:39 Размер текста - 17 +

Перезапущенный Ту-214 будет вмещать до 175 пассажиров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сочи успешно приземлился первый пассажирский рейс Ту-214 после возобновления полетов этих самолетов. Об этом рассказали в пресс-службе сочинского аэропорта. «Борт приземлился в аэропорту Сочи, итого 177 пассажиров прилетели первым рейсом Ту-214 в аэропорт Сочи, пролет прошел успешно», — говорится в сообщении telegram-канала международного аэропорта Сочи. Загрузка первого рейса составила более 90%. Авиакомпания Red Wings анонсировала начало выполнения своих рейсов на восстановленных ТУ-214. Первый вылет был из аэропорта Жуковский. По сообщению пресс-службы аэропорта, в Сочи возобновится международная программа для полетов на Ту-214 в Ереван, Батуми, позднее — в Тель-Авив. Какой вместимостью будут самолеты, рассказывало RT. По их сообщению первые самолеты будут вмещать до 175 кресел: 12 мест в бизнес-классе и 163 — в классе эконом. Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал строительство 600 отечественных самолетов за шесть лет. В том числе строительство Ту-214 запланировано 300 экземпляров.

В Сочи успешно приземлился первый пассажирский рейс Ту-214 после возобновления полетов этих самолетов. Об этом рассказали в пресс-службе сочинского аэропорта. «Борт приземлился в аэропорту Сочи, итого 177 пассажиров прилетели первым рейсом Ту-214 в аэропорт Сочи, пролет прошел успешно», — говорится в сообщении telegram-канала международного аэропорта Сочи. Загрузка первого рейса составила более 90%. Авиакомпания Red Wings анонсировала начало выполнения своих рейсов на восстановленных ТУ-214. Первый вылет был из аэропорта Жуковский. По сообщению пресс-службы аэропорта, в Сочи возобновится международная программа для полетов на Ту-214 в Ереван, Батуми, позднее — в Тель-Авив. Какой вместимостью будут самолеты, рассказывало RT. По их сообщению первые самолеты будут вмещать до 175 кресел: 12 мест в бизнес-классе и 163 — в классе эконом. Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал строительство 600 отечественных самолетов за шесть лет. В том числе строительство Ту-214 запланировано 300 экземпляров.