Украина атаковала Волгоградскую, Ростовскую и Белгородскую области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы РФ. stock, залп, выстрел, смерч, артиллерия, ураган, рсзо, stock
Украина атаковала дронами три российских региона, уточнили в Минобороны РФ Фото:

Российские средства противовоздушной обороны перехватили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, а также два дрона были сбиты над Волгоградской областью. Еще один — над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«[ПВО] перехватили и уничтожили четыре украинских БПЛА над территорией Белгородской области. Два беспилотника — над Волгоградской, еще один дрон над Ростовской областью», — уточнили в Минобороны РФ.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские средства противовоздушной обороны перехватили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, а также два дрона были сбиты над Волгоградской областью. Еще один — над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «[ПВО] перехватили и уничтожили четыре украинских БПЛА над территорией Белгородской области. Два беспилотника — над Волгоградской, еще один дрон над Ростовской областью», — уточнили в Минобороны РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...