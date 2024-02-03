Украина атаковала Волгоградскую, Ростовскую и Белгородскую области

03 февраля 2024 в 09:54 Размер текста - 17 +

Украина атаковала дронами три российских региона, уточнили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Российские средства противовоздушной обороны перехватили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, а также два дрона были сбиты над Волгоградской областью. Еще один — над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «[ПВО] перехватили и уничтожили четыре украинских БПЛА над территорией Белгородской области. Два беспилотника — над Волгоградской, еще один дрон над Ростовской областью», — уточнили в Минобороны РФ.

Российские средства противовоздушной обороны перехватили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, а также два дрона были сбиты над Волгоградской областью. Еще один — над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «[ПВО] перехватили и уничтожили четыре украинских БПЛА над территорией Белгородской области. Два беспилотника — над Волгоградской, еще один дрон над Ростовской областью», — уточнили в Минобороны РФ.