Украина атаковала Волгоградскую, Ростовскую и Белгородскую области

Украина атаковала дронами три российских региона, уточнили в Минобороны РФ
Российские средства противовоздушной обороны перехватили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, а также два дрона были сбиты над Волгоградской областью. Еще один — над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«[ПВО] перехватили и уничтожили четыре украинских БПЛА над территорией Белгородской области. Два беспилотника — над Волгоградской, еще один дрон над Ростовской областью», — уточнили в Минобороны РФ.
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