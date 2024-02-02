02 февраля 2024

В Троицке полицейские задержали мужчину, собиравшего в поле сухие растения

© Служба новостей «URA.RU»
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Крещенские купания. Курган, полиция, наряд полиции
Мужчина в заснеженном поле вызвал подозрения у полицейских Фото:

В Троицке (Челябинская область) полицейские задержали мужчину, который на снежном поле собирал сухоцветы. Экспертиза показала, что в пакете была конопля, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«В Троицке сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину 1983 года рождения, который вел себя подозрительно. На снежном поле он собирал сухоцветы растений», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Самого мужчину доставили в отдел полиции, а содержимое пакета отправили на экспертизу. В нем оказался 391 грамм конопли. Собирал ее мужчина для себя. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

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В Троицке (Челябинская область) полицейские задержали мужчину, который на снежном поле собирал сухоцветы. Экспертиза показала, что в пакете была конопля, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «В Троицке сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину 1983 года рождения, который вел себя подозрительно. На снежном поле он собирал сухоцветы растений», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Самого мужчину доставили в отдел полиции, а содержимое пакета отправили на экспертизу. В нем оказался 391 грамм конопли. Собирал ее мужчина для себя. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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