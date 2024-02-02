В Троицке полицейские задержали мужчину, собиравшего в поле сухие растения

В Троицке (Челябинская область) полицейские задержали мужчину, который на снежном поле собирал сухоцветы. Экспертиза показала, что в пакете была конопля, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«В Троицке сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину 1983 года рождения, который вел себя подозрительно. На снежном поле он собирал сухоцветы растений», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Самого мужчину доставили в отдел полиции, а содержимое пакета отправили на экспертизу. В нем оказался 391 грамм конопли. Собирал ее мужчина для себя. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
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