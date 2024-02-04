ФАС будет по-новому определять завышенные цены в магазинах

05 февраля 2024 в 07:31 Размер текста - 17 +

Цена на товар будет признана необоснованной, если на увеличение стоимости не влияли экономические факторы Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России Цена на товар будет признана необоснованной в том случае, если в течение 60 дней подряд она больше чем на 5% подорожала от величины инфляции. При условии, что на это не было экономических причин. Об этом говорится в законопроекте, который скорректировала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «Цена товара признается экономически не обоснованной, если в течение 60 дней она увеличилась более чем на 5% от величины индекса потребительских цен (декабрь к декабрю) на соответствующий год», — передает РБК информацию из документа. Отмечается, что стоимость товара признается необоснованной при условии увеличения цен, которое не обоснованно экономическими факторами. В законопроекте уточняется, что к экономическим причинам относятся изменение регулируемых тарифов, заметное изменение уровня спроса, изменение цен на комплектующие изделия и сырье, а также сезонный фактор. На данный момент правительство отправило инициативу на доработку. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране нужно закрепить динамику инвестиций и обеспечить спрос на внутреннем рынке. Это поможет избежать всплеска цен на товары в магазинах. Он также добавил, что на данный момент жители России столкнулись с резким скачком цен на некоторые позиции.

Цена на товар будет признана необоснованной в том случае, если в течение 60 дней подряд она больше чем на 5% подорожала от величины инфляции. При условии, что на это не было экономических причин. Об этом говорится в законопроекте, который скорректировала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «Цена товара признается экономически не обоснованной, если в течение 60 дней она увеличилась более чем на 5% от величины индекса потребительских цен (декабрь к декабрю) на соответствующий год», — передает РБК информацию из документа. Отмечается, что стоимость товара признается необоснованной при условии увеличения цен, которое не обоснованно экономическими факторами. В законопроекте уточняется, что к экономическим причинам относятся изменение регулируемых тарифов, заметное изменение уровня спроса, изменение цен на комплектующие изделия и сырье, а также сезонный фактор. На данный момент правительство отправило инициативу на доработку. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране нужно закрепить динамику инвестиций и обеспечить спрос на внутреннем рынке. Это поможет избежать всплеска цен на товары в магазинах. Он также добавил, что на данный момент жители России столкнулись с резким скачком цен на некоторые позиции.