04 февраля 2024

ФАС будет по-новому определять завышенные цены в магазинах

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Цена на товар будет признана необоснованной, если на увеличение стоимости не влияли экономические факторы Фото:
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Цены на товары в России

Цена на товар будет признана необоснованной в том случае, если в течение 60 дней подряд она больше чем на 5% подорожала от величины инфляции. При условии, что на это не было экономических причин. Об этом говорится в законопроекте, который скорректировала Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«Цена товара признается экономически не обоснованной, если в течение 60 дней она увеличилась более чем на 5% от величины индекса потребительских цен (декабрь к декабрю) на соответствующий год», — передает РБК информацию из документа. Отмечается, что стоимость товара признается необоснованной при условии увеличения цен, которое не обоснованно экономическими факторами.

В законопроекте уточняется, что к экономическим причинам относятся изменение регулируемых тарифов, заметное изменение уровня спроса, изменение цен на комплектующие изделия и сырье, а также сезонный фактор. На данный момент правительство отправило инициативу на доработку.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране нужно закрепить динамику инвестиций и обеспечить спрос на внутреннем рынке. Это поможет избежать всплеска цен на товары в магазинах. Он также добавил, что на данный момент жители России столкнулись с резким скачком цен на некоторые позиции.

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Цена на товар будет признана необоснованной в том случае, если в течение 60 дней подряд она больше чем на 5% подорожала от величины инфляции. При условии, что на это не было экономических причин. Об этом говорится в законопроекте, который скорректировала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «Цена товара признается экономически не обоснованной, если в течение 60 дней она увеличилась более чем на 5% от величины индекса потребительских цен (декабрь к декабрю) на соответствующий год», — передает РБК информацию из документа. Отмечается, что стоимость товара признается необоснованной при условии увеличения цен, которое не обоснованно экономическими факторами. В законопроекте уточняется, что к экономическим причинам относятся изменение регулируемых тарифов, заметное изменение уровня спроса, изменение цен на комплектующие изделия и сырье, а также сезонный фактор. На данный момент правительство отправило инициативу на доработку. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране нужно закрепить динамику инвестиций и обеспечить спрос на внутреннем рынке. Это поможет избежать всплеска цен на товары в магазинах. Он также добавил, что на данный момент жители России столкнулись с резким скачком цен на некоторые позиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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